الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| سر قلق محمد سليمان عبد المالك من إمبراطورية ميم (خاص)

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

يواصل أبطال وصناع مسلسل إمبراطورية ميم العمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تصوير العمل الفني للمشاركة به ضمن السباق الرمضاني المقبل 2024، وهو من بطولة الفنان خالد النبوي وتشاركه البطولة النسائية الفنانة حلا شيحة وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

وكشف الكاتب والسيناريست  محمد سليمان عبد المالك، عن قلقه الشديد من مسلسل "إمبراطورية ميم" لكون العمل مأخوذ عن رواية الراحل إحسان عبد القدوس، بالإضافة إلى العمل الفني فيلم إمبراطورية ميم للراحلة فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.


وأضاف “عبد المالك”، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "نفسي افتح عيني واغمض الاقي رمضان خلص والمسلسل يكون حقق نجاحا كبيرا كما حدث مع مسلسل راجعين يا هوى".

 

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


جدير بالذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الشركة المتحدة تطرح بوسترات منفردة لأبطال العمل 

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات الأبطال الفنية "إمبراطورية ميم"، والذي ظهر من ضمنهم الفنانة نشوي مصطفي في بوستر منفرد، وهي تظهر عليه، كما طرحت البوسترات المنفردة لباقي أبطال العمل الفني.

كما طرحت المنصة الرقمية watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "امبراطورية ميم" الذي يخوض بطولته خالد النبوي، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 المقبل.

الشركة المتحدة تطرح بوسترات منفردة لأبطال العمل أبطال مسلسل إمبراطورية ميم طرحت المنصة الرقمية watch it المنصة الرقمية watch it إمبراطورية ميم خالد النبوي

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