مسلسلات رمضان 2024.. غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير 70% من "صيد العقارب"

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق تصوير دورها في مسلسل "صيد العقارب"، الذي تلعب بطولته في الماراثون الرمضاني 2024، والذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه عبر المنصة الرقمية واتش إت .

وكشفت مصادر من داخل العمل لـ"الدستور" أن الفنانة غادة عبد الرازق انتهت من تصوير حوالي 70% من دورها في مسلسل "صيد العقارب" الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل شخصية الفنانة غادة عبد الرازق في "صيد العقارب"

وتجسد الفنانة غادة عبدالرازق شخصية جديدة وهي تاجرة، وتتلوّن شخصيتها من حين لآخر تمامًا مثل العقرب، وهذا ما دفع مؤلف العمل باهر دويدار من تسميته بهذا الاسم، والذي أكد أن العمل مكتوب منذ 10 سنوات لتجسده "غادة".

كما أن والدها هو الفنان رياض الخولي، ولديها شقيق من ذوي الهمم، ويجسد الفنان محمود عبد المغني دور شقيق الفنانة غادة عبد الرازق أيضًا ضمن أحداث العمل الفني "صيد العقارب".

غادة عبدالرازق تكشف سبب تسميته بـ"صيد العقارب"

يجدر الإشارة إلى أن الفنانة غادة عبد الرازق، أوضحت فى تصريحات تليفزيونية سابقة عن سر تسمية مسلسل "صيد العقارب"، بهذا الاسم، والذى ستخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024 ضمن مسلسلات رمضان 2024 وسيتم على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلًة: "المسلسل يشبه المستحيل، مضيفة:"دايمًا بيقولوا أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل بتدور حول نفس المعنى."

أبطال مسلسل صيد العقارب

"صيد العقارب" تأليف باهر دويدار، وبطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.