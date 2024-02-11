مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية نشوى مصطفى فى "إمبراطورية ميم"

تواصل الفنانة نشوي مصطفي تصوير مشاهدها في مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنان نور النبوي، تحت قيادة المخرج محمد سلامة.



وستجسد الفنانة نشوي مصطفي شخصية جديدة ومختلفة عن سابق أدوراها وستكون محوّرية ضمن أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم"، حيث تلعب دور شقيقة خالد النبوي الذي سيجسد شخصية مختار أبو المجد، ضمن أحداث العمل الفني، وستكون ربة منزل وتواجه العديد من الأحداث.

إمبراطورية ميم يعيد نشوي مصطفي لعالم الدراما



عادت الفنانة نشوي مصطفي إلى عالم الدراما من جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة بعد أحدث عمل فني ظهرت فيه منذ عام 2022 وهو مسلسل كرتوني حمل اسم "قصص الكهف"، ولم تشارك في أي عمل فني بعد هذا، ليعدها إمبراطورية ميم.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



جدير بالذكر أن مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة الفنان خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

الشركة المتحدة تطرح بوسترات منفردة لأبطال العمل



وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات الأبطال الفنية "إمبراطورية ميم"، والذي ظهر من ضمنهم الفنانة نشوي مصطفي في بوستر منفرد، وهي تظهر عليه، كما طرحت البوسترات المنفردة لباقي أبطال العمل الفني.

كما طرحت المنصة الرقمية watch it بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "امبراطورية ميم" الذي يخوض بطولته خالد النبوي، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان 2024 المقبل.