مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية نور النبوي في "إمبراطورية ميم"

يخوض الفنان الشاب نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي، السباق الرمضاني 2024، بمسلسل “إمبراطورية ميم”، للمؤلف محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أيمن سلامة، بمشاركة والده والفنانة حلا شيحة، تلعب البطولة النسائية بعد غياب دام لسنوات عن عالم الفن.

وكشف نور عن تفاصيل شخصيته في “إمبراطورية ميم”، الذي سيعرض عبر شاشات التلفزيون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمانت الإعلامية، حيث سيلعب شخصية مروان أبو المجد، نجل مختار أبو المجد، الذي سيلعبه الفنان نور النبوي ضمن أحداث العمل الفني.

مسلسل إمبراطورية ميم

ويضم مسلسل إمبراطورية ميم أكثر من 25 نجمًا ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة، خاصة أن العمل مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وتم تقديمها من قبل خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972، وحقق نجاحا كبيرا.

صناع وأبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك فى بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم خالد النبوي حلا شيحة، هاجر السراج، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإنتاج شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، وإشراف عام على العمل مصطفى العوضى، وإخراج محمد سلامة.



