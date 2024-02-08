الخميس 08 فبراير 2024
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فن

بالفيديو.. "عربي" تجمع محمد رمضان ومساري وفيوتشر لأول مرة

محمد رمضان مع الرابر
محمد رمضان مع الرابر الأمريكي فيوتشر ومساري

طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي" تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر  Future والمغني العالمي Massari مساري.

وتعد أغنية عربي أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي بالولايات المتحدة تحت إدارة المخرج  Juan Felipe Velasquez، من إنتاج يونيفرسال ارابيك ميوزيك.

كما شارك في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى عالميا، فكتب كلماتها بجانب ومحمد رمضان كل من Nayvadius DeMun Wilburn وممصطفى حدوتة وFarghaly Blax. في حين كان التوزيع الموسيقيّ مع كل من  مساري وScott Storch وMartin Adium Sinotte الذي نفّذ أيضًا الميكس والماسترينج.

تأتي هذه الأغنية العالمية وسط انتعاشة فنية يعيشها محمد رمضان حاليا، تزامنا مع مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، كما سيلتقي الجمهور أيضًا، في حفل الختام، بجانب اختياره رسميا ليكون سفيرا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إضافة إلى تعاقده مع Salxco أسرع شركات إدارة الأعمال للنجوم العالميين نموا على مستوى العالم.

الفنان محمد رمضان تريو أعماله الغنائية عربي عربي مساري أول تريو غنائي

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