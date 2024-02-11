الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية عبد العزيز مخيون فى "المعلم"

عبد العزيز مخيون
عبد العزيز مخيون

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل "المعلم" تصوير مشاهدهم في العمل الفني الذي من المقرر أن يتم عرضه عبر شاشات التليفزيون، ومن خلال إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن بطولة الفنان مصطفى شعبان.

كما يواصل الفنان القدير عبد العزيز مخيون تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "المعلم"، الذي سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024، خاصًة أن الشخصية محورّية ورئيسية في المسلسل.

وسيجسد الفنان عبد العزيز مخيون ضمن أحداث مسلسل "المعلم" شخصية والد مصطفى شعبان، وسيكون تاجرًا للسمك في السوق، ومن ثم يواجه عددًا من الصِعاب مع نجله الذي سيعيطه النصيحة وطريقة التعامل كيف ستكون.

منصة “watch it” عن البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم”

وكشف منصة “watch it” عن البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم” الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ومن المقرر عرض مسلسل المعلم للنجم مصطفى شعبان عبر إحد قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

تفاصيل مسلسل المعلم 

سيلعب الفنان مصطفى شعبان شخصية تاجر سمك في السوق، وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبى اجتماعي ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها، والمسلسل سيكون مكوّن من 30 حلقة كاملة تعرض طوّال شهر رمضان المبارك 2024.

تفاصيل مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم منصة “watch it” عن البوستر المبدئي لمسلسل “المعلم” عبد العزيز مخيون الفنان الكبير عبد العزيز مخيون

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