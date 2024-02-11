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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حقيقة وجود جزء ثانى من مسلسل بالطو لـ الفنان عصام عمر

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

يبحث الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع البحث الأكثر شهرة عن حقيقة طرح جزء ثان من مسلسل "بالطو" بطولة الفنان الشاب عصام عمر، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عبر المنصة الرقمية “watch it”.

وتحدث الفنان عصام عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل بالطو قائلًا: "حتى الآن لم يتم التحضير لأي جزء جديد من مسلسل بالطو، وعندما يكون ورق جاهز وقوي أي سيناريو لا يقل قوة عن الجزء الأول سيكون هناك جزء جديد".

قصة مسلسل بالطو 

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل بالطو 

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

على جانب آخر يواصل بطل مسلسل بالطو عصام عمر تصوير أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطول عصام عمر وإخراج خالد منصور ويعرض قريبًا بجميع دور السينمات.

ويعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البطولة السينمائية الأولى لعصام عمر بعد تألقه في مسلسل “بالطو” الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it حيث يعد المسلسل من أعمال “WATCH IT” الأصلية

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