مواعيد عرض مسلسل "بالطو" على شاشة قناة dmc وdmc drama

تبدأ شبكة قنوات dmc عرض مسلسل بالطو يوم السبت المقبل على شاشتي قناة dmc العامة وdmc drama.

ويعرض المسلسل للمرة الأولى على الشاشة وبشكل حصري عقب النجاح الذي حققه المسلسل خلال فترة عرضه على منصة Watch it.

وبدأ الجمهور فى البحث عن مواعيد عرض المسلسل على الشاشة نظرا لقصته المختلفة والمشوقة.

واستطاع المسلسل تحقيق نجاح كبير بين الجمهور وتصدر التريند أثناء عرضه وأصبحت مشاهده الأكثر تداولا بين رواد السوشيال ميديا.

مواعيد عرض مسلسل بالطو على dmc

يعرض مسلسل بالطو المأخوذة عن رواية بالطو وفانلة وتاب بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء ولمدة أسبوعين عبر شاشة قناة dmc.

ويعرض مسلسل بالطو على شاشة قناة dmc العامة في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا و الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يعرض على شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في اليوم التالي الساعة التاسعة صباحا ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة مساء.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال مسلسل بالطو

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

على جانب آخر يواصل بطل مسلسل بالطو عصام عمر تصوير أحداث فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" من بطول عصام عمر وإخراج خالد منصور ويعرض قريبًا بجميع دور السينمات.

ويعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البطولة السينمائية الأولى لعصام عمر بعد تألقه في مسلسل “بالطو” الذي عرض بشكل حصري على منصة Watch it حيث يعد المسلسل من أعمال WATCH IT الأصلية.