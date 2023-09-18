من السبت.. عرض أول وحصرى لمسلسل "بالطو" على"dmc"

تبدأ قناة dmc وdmc دراما في عرض المسلسل الدرامي “بالطو”، بدءاً من يوم السبت 23 سبتمبر الجاري.

والعمل مكون من 10 حلقات ويعرض على شاشة dmc كعرض أول وحصري للمسلسل، عقب عرضه علي منصة "Watch it"، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً واستطاع أن يتصدر قوائم المشاهدة

مواعيد عرض مسلسل بالطو

ويعرض مسلسل بالطو عبر شاشة قناتي dmc وdmc drama عقب انتهاء عرض مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان.

وستكون مواعيد عرض مسلسل بالطو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا والرابعة والنصف عصرا.

وتصدر المسلسل التريند على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضه على منصة Watch it وانتشرت مشاهد العمل بشكل كبير للغاية.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.