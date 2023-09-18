الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من السبت.. عرض أول وحصرى لمسلسل "بالطو" على"dmc"

مسلسل بالطو
مسلسل بالطو

تبدأ قناة dmc وdmc دراما في عرض المسلسل الدرامي  “بالطو”، بدءاً من يوم  السبت 23 سبتمبر الجاري. 

والعمل مكون من 10 حلقات ويعرض على شاشة dmc كعرض أول وحصري للمسلسل، عقب عرضه علي منصة "Watch it"، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً واستطاع أن يتصدر قوائم المشاهدة

مواعيد عرض مسلسل بالطو 

ويعرض مسلسل بالطو عبر شاشة قناتي dmc وdmc drama عقب انتهاء عرض مسلسل جعفر العمدة للنجم محمد رمضان. 

وستكون مواعيد عرض مسلسل بالطو من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساء ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحا والرابعة والنصف عصرا. 

وتصدر المسلسل التريند على عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عرضه على منصة Watch it وانتشرت مشاهد العمل بشكل كبير للغاية.

قصة مسلسل بالطو

المسلسل تدور أحداثه حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

txt

عصام عمر نجم "بالطو" يكشف عن الصعوبات التى تعرض لها ببداية حياته

أبطال المسلسل

يشارك في بطولة مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين مع الفنان عصام عمر بطل العمل الجديد الذي يقدم بطولته المطلقة الأولى في المسلسل، ويشاركه البطولة كل من الفنان محمد محمود والفنان محمود البزاوي، والفنانة عارفة عبد الرسول ومحمود حافظ، ومريم الجندي وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

بالطو مسلسل بالطو موعد عرض مسلسل بالطو على dmc عرض مسلسل بالطو على dmc قناة عرض مسلسل بالطو

مواد متعلقة

موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحى.. المهن التمثيلية تكشف تفاصيل المشاركة فى تشييعه

استعدادًا لعرضه فى الموسم الشتوى.. معسكر مغلق لأبطال "العودة" للانتهاء من تصويره

بتصويت جمهور.. مايان السيد تفوز بجائزة الممثلة المفضلة للأطفال

مجدى صابر عن عبلة كامل: فنانة قديرة بامتياز وتضيف لأى عمل

"بينها إصابتها بالسرطان وإجبارها على الحجاب".. شائعات هاجمت الفنانة عبلة كامل

أحمد السقا ينفى شائعة إصابته فى عينه.. ويواصل تصوير "جولة أخيرة" بلبنان

"هوامش على دفتر النصر" على "الوثائقية" في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

"من رسائل الجبهة".. على شاشة "الوثائقية" فى الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

يوسف فوزى يكشف تفاصيل مُحزنة عن مرضه: "مش عارف أصلى"

بعد وفاة أشرف مصيلحى.. فنانون ماتوا فى عز شبابهم

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة