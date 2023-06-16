مسلسل "بالطو" يعود للترند بعد 4 شهور من عرضه بسبب سؤال باليابانى

تصدر مسلسل "بالطو" الترند، أكثر من مرة منذ بداية العام الجاري، موعد عرضه، ولكن عاد هذه المرة للترند بعد عرضه بـ4 أشهر، بسبب امتحان بكلية الألسن قسم ياباني.

وتصدر "بالطو" الترند خلال الساعات القليلة الماضية بعد منشور مؤلفه أحمد عاطف، والذي أكد أن جزءًا من سيناريو إحدى حلقات المسلسل جاء في سؤال امتحانات الفرقة الرابعة بكلية الألسن جامعة عين شمس قسم ياباني.

ونشر مؤلف المسلسل أحمد عاطف، عبر صفحته على موقع الفيسبوك نص السؤال في الامتحان والذي جاء على النحو التالي: "ترجم القطعة التالية من رواية بالطو للكاتب أحمد عاطف إلى اليابانية: (قالتلي كل ما آجي آكل يا دكتور بطني تشد عليا، فبفضل أتمشى كتير في الحمام لحد ما ارتاح.. طبعًا أنا فهمت بفطنتي إن بتشد عليا معناها بيجيلها مغص، بس بعد ما كتبت العلاج للحاجة ومشيت استفسرت من التمريض عن حكاية التمشية في الحمام دي، وهل ده طقس روحاني من أيام الفراعنة ولا نوع من أنواع اليوجا)".

وعلق على الصورة التي نشرها من امتحانات الفرقة الرابعة، قائلًا: "مسلسل بالطو جه النهاردة فى امتحان سنة رابعة ألسن عين شمس قسم يابانى".

وتفاعل متابعو أحمد عاطف مع المنشور بتعليقات ساخرة حول الأمر، وجاءت على النحو التالي: "كان نفسي يحطو مشهد الست الحامل"ـ "هيترجموها إزاي دي"، "ياباني إيه الواحد ميعرفش يكتبها لغة عربية فصحى أصلًا".

وحرص مؤلف مسلسل بالطو على الرد والتفاعل مع متابعيه قائلًا: "ده سؤال تعجيزى إنهم يترجموا "بطنى بتشد عليا" باليابانى .. يا رب ما يسقطوا بسببى".

مسلسل بالطو

مسلسل "بالطو"، يعرض عبر منصة "WATCH IT"، من بطولة عصام عمر، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود البزاوي، ومريم الجندي، ومحمد رضوان، وغيرهم، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر المهندس.

مسلسل "بالطو" مكون من 10 حلقات فقط، مأخوذة أحداثه من رواية "بالطو وفانلة وتاب" للطبيب أحمد عاطف فياض، ومن إخراج عمر المهندس.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث يتم تكليف "عاطف" الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية "طرشوخ الليف"، ثم يُفاجأ بترقيته مديرًا لها.