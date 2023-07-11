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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عصام عمر نجم "بالطو" يكشف عن الصعوبات التى تعرض لها ببداية حياته

عصام عمر
عصام عمر

قال عصام عمر، نجم مسلسل "بالطو"، إنه واجه العديد من الصعوبات في بداية حياته الفنية بسبب عدم قدرته على الحصول على عمل.

وأضاف “عمر”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه كان يقيم في القاهرة برفقة زميل له، ووقتها عرض عليه أن يسافر لأمريكا معه، ووقتها أقنعه وذهب معه وتقدما لتأشيرة، مشيرًا إلى أنه حصل عليها وصديقه الذي يرغب في السفر لم يستطع الحصول عليها.

وتابع، أنه ظل لفترة ولم يكن معه قيمة الحجز وكان زملائه يتسائلون عن سبب عدم سفرة وهو يملك تأشيرة، وبعد فترة قرر السفر لأمريكا وكانت صدمته الكبرى عند وصوله.

وأشار إلى أنه اقام لدى صديق له، واكتشف أن الحياة بدون عمل يوم هناك تعني الموت، مضيفًا أن صديقه توسط له في العمل معه، وعند ذهابه له صدم بمجموعة من الأشخاص يحملون "كاسيت"، وبمناظر غريبة وعند سؤاله علم أنها أخطر منطقة في أمريكا وأنها في نفس اليوم شهدت وفاة ضابطين.

متى قرر العودة لمصر؟

وأكد أنه عند وصوله لمحل الملابس الذي سيعمل به أكدوا له أنه في حال تعرض المحل لهجوم من أحد هؤلاء الأشخاص فيتركه يفعل ما يريد ولا يتدخل، موضحًا أنه بعدها قرر ترك الولاية والعمل بأخرى ورغم أن العمل كان جيدًا ولكنه قرر العودة لمصر والعمل فيما يحب.

عصام عمر مسلسل بالطو الصعوبات حياته الفنية السفر لأمريكا العودة لمصر

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