الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. الطفلة لافيينا على بوستر "بابا جه": ربنا يكرمنا

بابا جه
بابا جه

تخوض الطفلة لافيينا السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني، الذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤.

وأعربت الطفلة لافيينا عن سعادتها لخوضها السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ مع الفنان أكرم حسني من خلال بطولة مسلسل "بابا جه" والذي تلعب أمامه الفنانة نسرين أمين البطولة النسائية.

وتابعت لافيينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "الحمد لله وربنا يكرمنا في المسلسل وينال إعجاب الجمهور، أتمنى تدعولنا بالنجاح والتوفيق".

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية لافيينا في بابا جه 

وتجسد الطفلة لافيينا السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٤ من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، الذي سيعرض عبر احدي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٤، دور ابنته الصغري.

تفاصيل مسلسل بابا جه 

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة وهو من بطولة الفنان أكرم حسني ونسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا  والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان المقبل.

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