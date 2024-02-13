مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. اتساع دائرة المشتبه فيهم

حالة من الرواج والنجاح الكبير حققها مسلسل بين السطور لصبا مبارك الذي تصدر قائمة الأكثر بحثا مع تصاعد الأحداث بشكل كبير عقب مقتل جيمي اندرسون حيث حقق مسلسل بين السطور ملايين المشاهدات منذ انطلاق عرضه على شاشة قنوات ON.

وزاد البحث عن مواعيد عرض مسلسل بين السطور بعد أن اتسمت حلقاته الغموض والتشويق.

وننشر خلال هذا التقرير موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقات الجديدة.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 13

تعرض قناة ON اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك واحمد فهمي وتطرح الحلقة الجديدة العديد من التساؤلات حول مقتل جيمي اندرسون بعد أن اتسعت دائرة المشتبه فيهم.

تعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك الحلقة 13 مساء اليوم على قناة ON على النحو التالي:

موعد عرض مسلسل بين السطور قناة ON العامة

يعرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

موعد عرض مسلسل بين السطور قناة ON drama

بينما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

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تفاصيل مسلسل بين السطور وابطاله

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناةON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها

مسلسل بين السطور هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.