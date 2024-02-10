مسلسل بين السطور| بعد ترشح صبا مبارك له.. تعرف على أبرز من تولى منصب نقيب الصحفيين

على مدار تطور أحداث مسلسل بين سطور بطولة صبا مبارك وترشحها لمنصب نقيب الصحفيين واستقالتها من برنامج بين السطور خلال أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10.

أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10

خلال أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10 التي تم عرضها الخميس الماضي، تطورت الأحداث للكشف عن سبب وفاة جيمي اندرسون، حيث وقعت مواجهة بين هند وزوجها أحمد فهمي لها بشكه فيها بسبب علاقتها بجيمي.

مسلسل بين السطور

وترشحت صبا مبارك خلال أحداث مسلسل بين السطور لمنصب نقيب الصحفيين كتعويضًا عن عملها في برنامج بين السطور، وجاء أبرز من تولى منصب نقيب الصحفيين من الأحدث إلى الأقدم:

خالد البلشي

حالد البلشي

2. ضياء رشوان

ضياء رشوان

3. عبد المحسن سلامة

عبد المحسن سلامة

4. يحيى قلاش

يحيى قلاش

5. ممدوح الولي

6. مكرم محمد احمد

7. جلال عارف

8. ابراهيم نافع

9. صلاح جلال

10. يوسف السباعي

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 11

ويأتي موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 11، على قناة MBC الساعة 5 مساءً، وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً، ويشارك في بطولة العمل: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

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عدد حلقات مسلسل بين السطور

ويأتي عدد حلقات مسلسل بين السطور من 30 حلقة، وهو مأخوذ عن النسخة الكورية، وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.