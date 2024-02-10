السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل بين السطور| بعد ترشح صبا مبارك له.. تعرف على أبرز من تولى منصب نقيب الصحفيين

صبا مبارك
صبا مبارك

على مدار تطور أحداث مسلسل بين سطور بطولة صبا مبارك وترشحها لمنصب نقيب الصحفيين واستقالتها من برنامج بين السطور خلال أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10.

أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10

خلال أحداث مسلسل بين السطور الحلقة 10 التي تم عرضها الخميس الماضي، تطورت الأحداث للكشف عن سبب وفاة جيمي اندرسون، حيث وقعت مواجهة بين هند وزوجها أحمد فهمي لها بشكه فيها بسبب علاقتها بجيمي. 

مسلسل بين السطور

وترشحت صبا مبارك خلال أحداث مسلسل بين السطور لمنصب نقيب الصحفيين كتعويضًا عن عملها في برنامج بين السطور، وجاء أبرز من تولى منصب نقيب الصحفيين من الأحدث إلى الأقدم:

  1. خالد البلشي
حالد البلشي

2. ضياء رشوان

ضياء رشوان

 

3. عبد المحسن سلامة

عبد المحسن سلامة

 

4. يحيى قلاش

 يحيى قلاش

 

5. ممدوح الولي

6. مكرم محمد احمد

7. جلال عارف

8. ابراهيم نافع

9. صلاح جلال

10. يوسف السباعي

 

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 11

ويأتي موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 11، على قناة MBC الساعة 5 مساءً، وعلى قناة ON الساعة 8 مساءً، ويشارك في بطولة العمل: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

 

اقرأ ايضا

مواعيد مسلسل بين السطور بطولة الفنانة صبا مبارك وعدد حلقاته

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

 

عدد حلقات مسلسل بين السطور

ويأتي عدد حلقات مسلسل بين السطور من 30 حلقة، وهو مأخوذ عن النسخة الكورية، وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

تصاعد الأحداث.. مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

مواعيد مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك وعدد حلقاته

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

مسلسل بين السطور موعد عرض مسلسل بين السطور صبا مبارك أحداث مسلسل بين السطور موعد اعادة مسلسل بين السطور

مواد متعلقة

تفاصيل شخصية الفنان محمد علاء جاميكا في مسلسل "بين السطور"

بطولة صبا مبارك.. مواعيد عرض مسلسل "بين السطور" على أون

نجلاء الحديني: صناع العمل يراهنون على ارتباط الجمهور بشخصيات مسلسل "بين السطور"

المخرج وائل فرج يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مسلسله "بين السطور"

تفاصيل شخصية صبا مبارك فى "بين السطور"

"عودة الفخراني والعوضي ينفصل عن ياسمين عبد العزيز".. آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024

"بين السطور" وفيلم "أنف وثلاث عيون".. نشاط فني لـ صبا مبارك

من بطولتها.. النجمة صبا مبارك تتورط في قضية كبيرة في بين السطور

الأكثر قراءة

عاجل| توقعات بمزيد من التراجع فى سعر الدولار بالسوق الموازية

موعد عيد الحب 2024

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

رحلة مريم مجدى فى سويسرا.. قصة مؤلمة عن صراع حضانة وتضحية أم

فى انتظار المجزرة.. نتنياهو يُصر على اقتحام رفح الفلسطينية قبل رمضان ومصر تحذر

النهاردة كام أمشير 2024 في ورقة نتيجة اليوم السبت 10-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

ماجد حبته

بايدن قد لا ينافس ترامب!

علي سعدة

حكاية التوأم

د. منى حلمى

شغف الشرف

د.كريمة الحفناوى

القائد هوجو تشافيز وطريق العدالة والمساواة والإنسانية

أحمد بهاء الدين شعبان

انتباه: شبح "الترانسفير" يُطل مُجَدَّدًا!

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"ستاندرد آند بورز" تستعد لتخفيض التصنيف الائتمانى لإسرائيل

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

مجزرة عالمية.. المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة يحذر من الاجتياح الإسرائيلى لرفح