المخرج وائل فرج يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مسلسله "بين السطور"

قال المخرج وائل فرج، مخرج مسلسل "بين السطور" إنه ظل يعمل على تحضيرات المسلسل لمدة عام ونصف وذلك من خلال قراءات وأبحاث عن الشخصيات التي ستظهر في المسلسل، وذلك حتي تصبح الشخصيات أقرب للحقيقة، موضحا أنه لم يواجه أي صعوبات في أثناء التحضيرات أو التصوير بسبب سلاسة أبطال العمل وتفهمهم لأمر وتوفير شركة الإنتاج لكل ما احتاجنا إليه وقت التصوير ووقت التحضيرات.

وتابع فرج في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "المسلسل بالنسبة لي خاص جدًا، والعام والنصف الذي استغرقناه للتصوير كان شغل باستمرار وجهد كبير مبذول وليس قراءة ورق فقط، كما كان هدفنا من البداية هو أن تكون النتيجة جميعنا راضيين عنها لذا أخذنا وقتنا في التحضير والتصوير والانتهاء من العمل بشكل كامل قبل عرضه حتي لا يكون هناك سربعة في العمل".

وأضاف: "والتصوير الفعلي للمسلسل حدث في حوالي 6 شهور من بعد الانتهاء من التحضيرات، كما أن القصة نفسها مقتبسة ولكن المعالجة مصرية بحتة، والأحداث مختلفة تماما ونحن كنا غير مقيدين بفكرة تناول معينة أو ربط في شخصية معينة، فهناك بعض الشخصيات التي أضفنها بجانب عدد من المواقف الارتجالية التي حدثت وأضيفت في المسلسل لذا لا اتخوف نت فكرة الربط بين المسلسل المصري والفورمات الكوري".



وتوجه بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض المسلسل عبر قناتها أون واصفا إياها بأنها صفقة لم تحدث من قبل في تاريخ الدراما بعرض المسلسل على قناة كبيرة ومنصة رقمية كبيرة أيضا، متابعا: "هذا أمر مبشر بالخير لنجاح المسلسل قبل عرضه خاصة أن قناة أون هي الاعلي مشاهدة في قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهذا سيساعد المسلسل على الانتشار بشكل قوي.

موعد عرض مسلسل "بين السطور"

تستعد شبكة قنوات on لعرض أحدث مسلسلات النجمة صبا مبارك، والفنان أحمد فهمي، والذي يحمل اسم "بين السطور"، خمس حلقات خلال الأسبوع من مسلسل "بين السطور" والذي يتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة ويعتمد على التشويق النفسي.

وسيتم عرض مسلسل "بين السطور"، في نهاية الشهر الجاري يناير، تحديدًا في الـ 28 من يناير، وذلك ضمن مسلسلات الأوف سيزون.