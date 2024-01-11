الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"عودة الفخراني والعوضي ينفصل عن ياسمين عبد العزيز".. آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان مبارك والذي ينتظر فيه الجمهور عرض الكثير من الأعمال التي يظهر فيها نجومهم المفضلين في دراما رمضان 2024، وعودة البعض منهم بعد انقطاع دام لسنوات طويلة كما حدث مع الفنان يحيي الفخراني الذي عام للدراما من جديد من خلال “عتبات البهجة”، بعد آخر مرة ظهر فيها من خلال مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

ويرصد “الدستور” آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024، في سياق السطور التالية.

آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين 

يخوض كل من الفنان كريم عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، السباق الرمضاني بمسلسل الحشاشين 2024.

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مسلسل حق عرب 

ينفصل الفنان أحمد العوضي، هذا العام عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، فنيًا، وذلك من خلال بطولته الأولى دراميًا والمطلقة من خلال “حق عرب” الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2024، هدي المفتي، وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، وليد فواز، سلوي عثمان، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، أحمد صيام، وفاء مكي، دنيا المصري.

مسلسل إمبراطورية ميم 

للمرة الثانية يقرر السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، خوض تجربة إعادة تقديم رواية وفيلم للراحل أسامة أنور عكاشة وذلك بعد نجاح تجربته “راجعين يا هوي”، وللمرة الثانية يتعاون مع الفنان خالد النبوي، ونور النبوي، وحلا شيحة، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل الكبير 8

يشارك الفنان أحمد مكي بجزء جديد من مسلسل الكبير، في رمضان 2024، ومن المقرر أن يشارك به الفنان حاتم صلاح في شخصية نفادي، محمد سلام بشخصية هدرس، بيومي فؤاد، وآخرين، والعمل من إخراج أحمد الجندي.

مسلسل بيت الرفاعي

ويخوض الفنان أمير كرارة للمرة الثانية بعمل من بطولته وذلك من خلال مسلسل تحت مسمي “بيت الرفاعي”، ويشاركه البطولة كل من الفنان أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال

مسلسل صيد العقارب

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني من خلال مسلسل صيد العقارب وهو بطولة  غادة عبد الرازق، كما يضم عددا من الفنانين، أبرزهم الفنانة منال سلامة، سيمون، أحمد ماهر، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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ويرصد “الدستور” آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024 في سياق السطور التالية آخر أخبار مسلسلات رمضان 2024 الحشاشين حق عرب مسلسل إمبراطورية ميم مسلسل الكبير 8

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