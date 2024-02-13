مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 24

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من أبرز المسلسلات التي تعرض حاليًّا ويتابعها قطاع كبير من الجمهور.

وتصدر مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة Watch it محتلا المركز الثاني.

ويحظى الموسم الثاني من مسلسل وبينا ميعاد باهتمام قطاع كبير من الجمهور، ويبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الجديدة حيث شارف العمل على انتهاء حلقاته بالكامل.

وننشر خلال هذا التقرير مواعيد عرض واعادة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 24

موعد عرض واعادة مسلسل وبينا ميعاد 2

تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني يوميا من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد 2 على dmc دراما

كما تعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على دي إم سى دراما في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة 9 صباحًا يوم اليوم التالي، على أن يتم إعادة الحلقة مرة ثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

وتعرض حلقات مسلسل وبينا ميعاد2، على منصة واتش ات الرقمية، قبل العرض على مجموعة قنوات DMC.

أبرز قضايا مسلسل وبينا ميعاد 2

ويناقش مسلسل وبينا ميعاد 2 عددًا من القضايا الهامة خاصة أنه مسلسل اجتماعي، وتعد قضايا الأسرة هي الأبرز على قائمة أولويات المسلسل، ومن أبرز هذه القضايا الأنانية في العلاقات الإنسانية وحب السيطرة وكيف أنها تهدم العلاقات.

كما يبرز المسلسل قيمة التفاهم والحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، كما يستعرض المسلسل كذلك حياة “البلوجرز” والكسب السريع وكيف أن هذا الأمر يؤثر على أفكار أصحاب الأعمال على أرض الواقع وذلك من خلال أروى وشقيقتها هند التي أصبحت ممثلة شهيرة وبلوجر.

وتدور أحداث مسلسل "وبينا ميعاد" فى إطار إجتماعي حول تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة، كما يتم من خلاله مناقشة المشاكل الزوجية والملل الزوجي، والخيانة، وكيفية الحفاظ على الأسرة، والتربية الإيجابية، وغيرها.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

"وبينا ميعاد 2" يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هانى كمال.