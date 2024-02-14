الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024 | تفاصيل شخصيات نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يواصل النجم آسر ياسين تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

وعلى قدم وساق يواصل المخرج هاني خليفة تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى، وذلك للحاق بماراثون رمضان 2024. 

ومن المنتظر أن تطرح الشركة المنتجة خلال أيام البوسترات الدعائية للعمل بالإضافة الى البرومو الرسمي في إطار الحملة الترويجية للمسلسل. 

شخصيات مسلسل بدون سابق إنذار 

يظهر آسر ياسين خلال أحداث  المسلسل بشخصية مهندس وابنه مريض سرطان، مما يدخله في أزمات عديدة.

وتجسد عائشة بن احمد دور مهندسة  تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين بالعمل.
فيما يظهر احمد خالد صالح  بشخصية شقيق آسر ياسين خلال الأحداث، وتقدم نهال عنبر دور والدة آسر ياسين خلال الأحداث. 

قصة مسلسل بدون سابق إنذار 

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

والمسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة فقط، وكان يحمل في البداية اسم "الساعة 5 "ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.

آسر ياسين مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 بدون سابق إنذار عائشة بن أحمد وآسر ياسين

مواد متعلقة

صبا مبارك تتصدر ترند "إكس" فى العالم العربى بمسلسل "بين السطور"

مسلسلات رمضان 2024 |المتحدة تكشف عن بوستر "سر إلهي" لـ روجينا

مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. اتساع دائرة المشتبه فيهم

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 24

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 14

دراما رمضان 2024 |كريم عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

دراما رمضان 2024 |"الكبيرة فحت" تغيب عن الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى

دراما رمضان 2024|مخرج "جودر" في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج حلقات العمل

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل| انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

قرار من النيابة بشأن جثث ضحايا "حادث كوبري الثروة السمكية" بالإسكندرية

تحرير 19 محضر مخالفات ضد مخابز في بالغربية

رصد 19 تاجرًا يبيعون سجائر بأزيد من التسعيرة الرسمية في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة