دراما رمضان 2024 | تفاصيل شخصيات نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

يواصل النجم آسر ياسين تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وعلى قدم وساق يواصل المخرج هاني خليفة تصوير المشاهد الخارجية من المسلسل بالتزامن مع مونتاج الحلقات الأولى، وذلك للحاق بماراثون رمضان 2024.

ومن المنتظر أن تطرح الشركة المنتجة خلال أيام البوسترات الدعائية للعمل بالإضافة الى البرومو الرسمي في إطار الحملة الترويجية للمسلسل.

شخصيات مسلسل بدون سابق إنذار

يظهر آسر ياسين خلال أحداث المسلسل بشخصية مهندس وابنه مريض سرطان، مما يدخله في أزمات عديدة.

وتجسد عائشة بن احمد دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين بالعمل.

فيما يظهر احمد خالد صالح بشخصية شقيق آسر ياسين خلال الأحداث، وتقدم نهال عنبر دور والدة آسر ياسين خلال الأحداث.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور قصة مسلسل بدون سابق إنذار، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول، ويضطران مجدى وليلى أن تلد ليلى في مستشفى حكومي وتنتقل بنا الاحداث ونرى مجدى وليلى في احتفالهم بعيد ميلاد عمر.

وتتوالى الأحداث بعد ملاحظة ليلى أن ابنها على لديه بقع غريبة على جسده، حيث يذهب الثنائى إلى طبيب لاجراء بعض الفحوصات، لتؤكد لهما النتائج أن علي ابنهما تم اصابته بسرطان الدم، ويقررا فورا اجراء عملية نقل نقى العظام، تحدث مفجأة للجميع حين لا تتطابق انسجة الأب الذى كان أول من أجرى الفحوصات بغرض التبرع للطفل، ومن هنا تبدأ مشاكل بينه وبين زوجته، وتتعقد المشاكل أكثر فأكثر.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

والمسلسل يشارك في بطولته بجانب آسر ياسين وعائشة بن أحمد كل من الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة جهاد حسام، والفنان أحمد على ماهر، والفنانة نهال عنبر، والمسلسل من تأليف ألمي كفارنة إخراج هاني خليفة إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدون سابق إنذار مكون من 15 حلقة فقط، وكان يحمل في البداية اسم "الساعة 5 "ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني.