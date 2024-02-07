مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح في "بدون سابق إنذار"

يواصل الفنان أحمد خالد صالح، تصوير دوره في مسلسل "بدون سابق إنذار" بقيادة المخرج هاني خليفة، والذي من المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني 2024، المعروف سابقًا بـ"الساعة 5"، ويشاركه البطولة الفنان آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد.

الفنان أحمد خالد صالح من أبطال بدون سابق إنذار

وتحمس أحمد خالد صالح على دوره الذي سيلعبه ضمن أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار"، والذي سيكون محوريًا ضمن أحداث العمل الفني، متابعًا: "بمجرد قراءة السيناريو وافقت دون تردد خاصًة أن الدور جديد ومميز عن سابق الأعمال وسيكون مفاجآة للجمهور".

وتابع صالح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "مسلسل بدون سابق إنذار أرجو أن يحقق العمل الفني النجاح الكبير وقت عرضه في الماراثون الرمضاني 2024، وأن ينال إعجاب الجمهور ".

واستقر صناع المسلسل على اسم “بدون سابق إنذار” ليكون الاسم النهائي للعمل بعد أن كان يحمل اسم “الساعة 5” ويرصد “الدستور” في السطور التالية قائمة أبطال العمل المبدئية:

الفنان آسر ياسين

الفنانة عائشة بن أحمد

الفنان أحمد خالد صالح

الفنانة جهاد حسام

الفنان أحمد علي ماهر

الفنانة نهال عنبر

تأليف ألمي كفارنة

إخراج هاني خليفة

إنتاج شركة blue bee بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

قصة مسلسل “بدون سابق إنذار”

يٌجدر الإشارة إلى أن قصة مسلسل “بدون سابق إنذار” بطولة الفنان آسر ياسين، وتشاركه البطولة النسائية الفنانة عائشة بن أحمد سيتكوّن من 15 حلقة فقط، ولم يستقر صنّاعه على عرضه في الجزء الأول من شهر رمضان أو الثاني، خاصًة أن نوعية مسلسل “بدون سابق إنذار” مُصنف ضمن الأعمال الفنية التي تنتمى لنوعية أعمال الاثارة والتشويق ويحكى قصة قصة ماجد وليلي وهما زوجين ينتظران مولدهما الأول يقعان في الكثير من الأزمات، وسيكون هذان الزوجان هما “آسر ياسين” الذي يعمل مهندس، والفنانة عائشة بن أحمد.