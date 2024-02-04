دراما رمضان 2024| تفاصيل دور عائشة بن أحمد في "بدون سابق إنذار"

بدأت الفنانة عائشة بن أحمد تصوير أولى مشاهد دورها في المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” أمس في اللوكيشن الرئيسي للعمل تحت قيادة المخرج هاني خليفة، وجمعت المشاهد الأولى بين عائشة بن أحمد وآسر ياسين.

وتلعب عائشة بن أحمد خلال أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار” دور زوجة آسر ياسين التي تنتظر قدوم مولودها الأول لكن يواجه الزوجان مشكلة خطيرة تقلب حياتهم رأسا على عقب.

مسلسل “بدون سابق إنذار” كان يحمل في البداية اسم "الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل.

ويواصل المخرج هاني خليفة تصوير العمل بالتزامن مع ترشيح الأبطال المشاركين في العمل؛ لضيق الوقت حيث من المتوقع عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق انذار" مكون من 15 حلقة فقط وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم حيث سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا، والعمل من تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

يذكر أن عائشة بت احمد قدمت مؤخرًا بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي، وتدور أحداثها في إطار رعب نفسي ملىء بالتشويق.