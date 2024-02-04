الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024| تفاصيل دور عائشة بن أحمد في "بدون سابق إنذار"

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت الفنانة عائشة بن أحمد تصوير أولى مشاهد دورها في المسلسل الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار” أمس في اللوكيشن الرئيسي للعمل تحت قيادة المخرج هاني خليفة، وجمعت المشاهد الأولى بين عائشة بن أحمد وآسر ياسين. 

وتلعب عائشة بن أحمد خلال أحداث مسلسل “بدون سابق إنذار” دور زوجة آسر ياسين التي تنتظر قدوم مولودها الأول لكن يواجه الزوجان مشكلة خطيرة تقلب حياتهم رأسا على عقب.

مسلسل “بدون سابق إنذار” كان يحمل في البداية  اسم "الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل. 

ويواصل المخرج هاني خليفة تصوير العمل بالتزامن مع ترشيح الأبطال المشاركين في العمل؛ لضيق الوقت حيث من المتوقع عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

مسلسل "بدون سابق انذار" مكون من 15 حلقة فقط وهو بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار التعاقد معهم حيث سيتم الإعلان عن أسمائهم تباعا، والعمل من تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل. 

آخر أعمال عائشة بن أحمد 

يذكر أن عائشة بت احمد قدمت  مؤخرًا بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي، وتدور أحداثها في إطار رعب نفسي ملىء بالتشويق.

عائشة بن أحمد مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار عائشة بن أحمد بدون سابق إنذار عائشة بن أحمد وآسر ياسين مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024|ميرفت أمين تبدأ تصوير دورها في مسلسل "مليحة"

غادة عبد الرازق تتعاقد على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

مؤلف "حدوتة منسية": مجهود جبار يبذل لتقديم عمل يحترم عقل المشاهد

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله .. الحلقة 6

موعد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقة 6

مطالبات بجزء جديد من مسلسل "حالة خاصة".. مخرج العمل يكشف الحقيقة

دراما رمضان 2024|تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى مسلسل "رحيل"

دراما رمضان 2024|قصة وتفاصيل مسلسل "بدون سابق إنذار"

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين

فى اليوم الـ121 للعدوان: شهيدان بقصف إسرائيلى على دير البلح

إصابتان برصاص الاحتلال وطفل برضوض خلال اقتحام قوات خاصة مخيم بلاطة