مؤلف "حدوتة منسية": مجهود جبار يبذل لتقديم عمل يحترم عقل المشاهد

وجه الكاتب والسيناريست محمود حمدان، الشكر لصناع مسلسل حدوتة منسية، معربًا عن سعادته باراء الجمهور حول الحلقات الأولى من العمل.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اللهم لك الحمد، سعيد جدا بأراء الجمهور اللي تابعوا اول خمس حلقات من مسلسل حدوته منسيه، مش بحب انزل أراء الجمهور اللي علي السوشال ميديا عندي لأن بخاف يتفهم اني عايز انجح مسلسلي بالعافيه، ولكن شايف ومتابع اغلب البوستات من الجمهور اللي حابب المسلسل ومبسوط جدا.

وتابع حمدان: يعلم الله ما مررت به من تعب واجتهاد انا وكل الأساتذه في جميع الاقسام اللي اشتغلوا في المسلسل علشان نقدم عمل محترم يحترم عقليه السيد المشاهد “حدوتة منسية”.



يعرض مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر وأحمد فهيَم يوميا من السبت إلى الأربعاء على شاشة قناتي cbc وcbc drama.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية

تعرض شبكة قنوات cbc مسلسل حدوتة منسية، أسبوعيًا من السبت إلى الأربعاء

وخصصت مجموعة قنوات cbc مواعيد عرض مميزة للمسلسل حيث يتم عرضه على قناتي cbc وcbc دراما، ويذاع المسلسل على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا.

أما على قناة cbc دراما، فيتم عرضه في تمام الساعة 11 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساءً، بالإضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة "watch it.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.