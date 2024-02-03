غادة عبد الرازق تتعاقد على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

تعاقدت النجمة غادة عبد الرازق على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “نص الشعب اسمه محمد” ويشاركها البطولة عصام عمر الذي وقع بشكل رسمي على بطولة المسلسل أيضا.

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء

العمل الذي لم يتم الاستقرار على مخرجه بعد ومكون من ١٥ حلقة وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني وجاري استكمال باقي أبطاله وتحديد موعد بداية تصويره.

محمد رجاء يعرض له الآن فيلم الرحلة ٤٠٤ مع النجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة والنجوم محمد ممدوح ومحمد فراج وخالد الصاوي و محمد علاء و عدد كبير من النجوم .

وكانت آخر أعماله المعروضة هو مسلسل الليلة واللي فيها مع المخرج هاني خليفة والنجمة زينة.

صيد العقارب



وعلى صعيد آخر؛ تواصل النجمة غادة عبد الرازق حاليا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد صيد العقارب مع المخرج أحمد حسن والسيناريست باهر دويدار .

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبدالرازق التي ستواجه الكثير من المشكلات بسبب تمردها على المجتمع الذي تعيش فيه، كما أنه ستدخل في عدد من الصراعات مع الفنان رياض الخولي، ويجسد شخصية والدها الفنان أحمد ماهر، ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة.

ومسلسل "صيد العقارب" تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، ومن تأليف باهر دويدار.

في الوقت نفسه يواصل النجم عصام عمر تصوير مسلسله مسار اجباري والذي يجمعه بالنجم احمد داش ويكتبه باهر دويدار وتخرجه نادين خان.