السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غادة عبد الرازق تتعاقد على مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

تعاقدت النجمة غادة عبد الرازق على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “نص الشعب اسمه محمد” ويشاركها البطولة عصام عمر الذي وقع بشكل رسمي على بطولة المسلسل أيضا. 

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” وهو من تأليف السيناريست محمد رجاء
العمل الذي لم يتم الاستقرار على مخرجه بعد ومكون من ١٥ حلقة وسيتم عرضه خارج السباق الرمضاني وجاري استكمال باقي أبطاله وتحديد موعد بداية تصويره.

محمد رجاء يعرض له الآن فيلم الرحلة ٤٠٤ مع النجمة منى زكي والمخرج هاني خليفة والنجوم محمد ممدوح ومحمد  فراج وخالد الصاوي و محمد علاء و عدد كبير من النجوم .
وكانت آخر أعماله المعروضة هو مسلسل الليلة واللي فيها مع المخرج هاني خليفة والنجمة زينة.

صيد العقارب 


وعلى صعيد آخر؛ تواصل النجمة غادة عبد الرازق حاليا تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد صيد العقارب مع المخرج أحمد حسن  والسيناريست باهر دويدار .

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب حوّل شخصية الفنانة غادة عبدالرازق التي ستواجه الكثير من المشكلات بسبب تمردها على المجتمع الذي تعيش فيه، كما أنه ستدخل في عدد من الصراعات مع الفنان رياض الخولي، ويجسد شخصية والدها الفنان أحمد ماهر، ولديها أخ من ذوي القدرات الخاصة.

ومسلسل "صيد العقارب" تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، ومن تأليف باهر دويدار.
في الوقت نفسه يواصل النجم عصام عمر تصوير مسلسله مسار اجباري والذي يجمعه بالنجم احمد داش ويكتبه باهر دويدار وتخرجه نادين خان.

غادة عبد الرازق النجمة غادة عبد الرازق مسلسل نص الشعب إسمه محمد نص الشعب إسمه محمد مسلسلات الأوف سيزون

مواد متعلقة

مؤلف "حدوتة منسية": مجهود جبار يبذل لتقديم عمل يحترم عقل المشاهد

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله .. الحلقة 6

موعد عرض مسلسل "بين السطور" الحلقة 6

مطالبات بجزء جديد من مسلسل "حالة خاصة".. مخرج العمل يكشف الحقيقة

دراما رمضان 2024|تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى مسلسل "رحيل"

دراما رمضان 2024|قصة وتفاصيل مسلسل "بدون سابق إنذار"

"بين السطور" الحلقة 4| سلمي أبوضيف تُحرض جاميكا على رفض برنامج "رحلة إنسان"

دراما رمضان 2024|نشاط مكثف بمناطق التصوير المفتوحة في مدينة الإنتاج الإعلامي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»