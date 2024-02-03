منذ عرض الحلقة الأولى من مسلسل “بين السطور” وتصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث الشهير جوجل.

وبدأ الجمهور في البحث عن موعد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وقصته وأبطاله.

و استحوذ مسلسل بين السطور على اهتمام الجمهور بسبب قصته الشيقة وتشابك العلاقات بين أبطاله.

وينتظر الجمهور اليوم عرض الحلقة السادسة متشوقا لما سيحدث بين هند سالم وحبيبها السابق جيمي اندرسون وكيف ستكون علاقتها بزوجها المحامي حاتم.

وخلال هذا التقرير نقدم لكم مواعيد عرض واعادة مسلسل بين السطور على شبكة قنوات ON.

موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقة 6

يعرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 مساء غد الأحد على شبكة قنوات ON في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يعرض على ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء.

مواعيد عرض واعادة حلقات مسلسل بين السطور

يعرض مسلسل بين السطور بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شبكة قنوات ON على أن تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وخصصت قناة ON مواعيد مميزة لعرض مسلسل بين السطور.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس في الثامنة مساءً، بينما يعرض على ON drama في العاشرة مساء.

كما يعرض مسلسل بين السطور من بطولة صبا مبارك واحمد فهمي بشكل يومي من الأحد إلى الخميس على شاشة قناة ON العامة وON drama.

ويعرض مسلسل بين السطور الحلقة 6 على شاشة ON في الساعة 8 مساءً ويعاد عرضه في الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور لصبا مبارك عبر قناة ON دراما في الساعة 10 مساءً، ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً، ويعرض المسلسل بالتزامن على منصة watch it

أبطال مسلسل بين السطور وادوارهم