السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024|قصة وتفاصيل مسلسل "بدون سابق إنذار"

آسر ياسين
آسر ياسين

بدأ الفنان آسر ياسين تصوير مسلسله الدرامي الجديد “بدون سابق إنذار " والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

مسلسل" بدون سابق إنذار “ كان يحمل في البداية  اسم” الساعة 5"، وتم تغيير الاسم بعد اتفاق بين صناع العمل، حيث وجد المخرج هاني خليفة بأن اسم “بدون سابق إنذار” يتناسب بشكل أكبر مع أحداث المسلسل. 

ويواصل المخرج هاني خليفة تصوير العمل بالتزامن مع ترشيح الابطال المشاركين في العمل نظرا لضيق الوقت حيث من المتوقع عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة. 

قصة مسلسل “بدون سابق إنذار” 

تدور أحداث مسلسل" بدون سابق إنذار" حول زوجين في مقتبل حياتهم الزوجية وينتظر ان قدوم مولودهم الي ان يحدث امر خطير يقلب حياتهم رأسا على عقب وتصبح حياتهم مهددة بالخطر. 

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ومقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران،  وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

وقدمت عائشة بن أحمد مؤخرًا بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.

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