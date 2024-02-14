مسلسلات مضان 2024 | تفاصيل حكاية جودر من الف ليلة وليلة

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “جودر” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

حكاية جودر من مسلسل الف ليلة وليلة

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث حكاية جودر - الف ليلة وليلة دور جودر الصياد وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل اشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

و جودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل جودر

ويواصل صناع وأبطال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" تصوير مشاهد وأحداث العمل والذي أوشك المخرج إسلام خيري على الانتهاء من تصويره الفترة القليلة المقبلة بعد أن صور عددا كبيرا من المشاهد الخارجية الفترة الماضية، بالإضافة إلى تصويره عدد من المشاهد بشارع المعز بالقاهرة وستوديو النحاس بالجيزة بجانب الديكور الأساسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي ودولة المغرب.

ويعد مسلسل جودر من اهم الأعمال الرمضانية المنتظرة كما يعد الاضخم انتاجيا لاعتماده على الجرافيك في عدد كبير من المشاهد.

ودخل المخرج اسلام خيري معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للقناة العارضة وذلك بالتزامن مع تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته بجانب النجم النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.