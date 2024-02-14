الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات مضان 2024 | تفاصيل حكاية جودر من الف ليلة وليلة

مسلسل جودر
مسلسل جودر

يواصل الفنان ياسر جلال تصوير أحداث المسلسل الدرامي الجديد “جودر” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024. 

حكاية جودر من مسلسل الف ليلة وليلة 

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث حكاية جودر - الف ليلة وليلة دور جودر الصياد وهو الشقيق الأصغر الأخوين هما سليم وسالم ويدخل اشقاء جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

و جودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

بعد علاقة مشروعة.. ياسر جلال يدخل سباق مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل جودر

"جودر– ألف ليلة وليلة".. الشركة المتحدة تُعيد مجد الدراما فى رمضان 2024

دراما رمضان 2024|مخرج "جودر" في معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج حلقات العمل

مؤلف الموسيقى التصويرية لـ«جودر» و«صيد العقارب»: «انتظروا ملحمتين»

أبطال مسلسل جودر

ويواصل صناع وأبطال مسلسل "جودر – ألف ليلة وليلة" تصوير مشاهد وأحداث العمل والذي أوشك المخرج إسلام خيري على الانتهاء من تصويره الفترة القليلة المقبلة بعد أن صور عددا كبيرا من المشاهد الخارجية الفترة الماضية، بالإضافة إلى تصويره عدد من المشاهد بشارع المعز بالقاهرة وستوديو النحاس بالجيزة بجانب الديكور الأساسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي ودولة المغرب.

ويعد مسلسل جودر من اهم الأعمال الرمضانية المنتظرة كما يعد الاضخم انتاجيا لاعتماده على الجرافيك في عدد كبير من المشاهد. 

ودخل المخرج اسلام خيري معسكر مغلق للانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل لتسليمها للقناة العارضة وذلك بالتزامن مع تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل. 

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة يشارك في بطولته بجانب النجم النجم ياسر جلال، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، أحمد فتحي، أيتن عامر، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادى مهنى، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري وهو من إنتاج شركتى ميديا هب، وأروما، ويضم 15 حلقة.

جودر مسلسل جودر قصة وأحداث مسلسل جودر مسلسل جودر ياسر جلال مسلسلات رمضان 2024 مسلسل جودر الفنان ياسر جلال ياسر جلال مسلسل جودر موعد عرض مسلسل جودر مسلسل جودر على قناة CBC ابطال مسلسل جودر مواعيد عرض مسلسل جودر قنوات عرض مسلسل جودر مسلسل جودر رمضان 2024 مسلسل جودر على منصة واتش ات موعد عرض مسلسل جودر على منصة واتش ات مسلسلات المتحدة مسلسلات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسلات واتش ات مسلسل جودر على منصة watch it

مواد متعلقة

دراما رمضان 2024|سما إبراهيم بخمسة وجوه مختلفة في رمضان

دراما رمضان 2024 | تفاصيل شخصيات نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

صبا مبارك تتصدر ترند "إكس" فى العالم العربى بمسلسل "بين السطور"

مسلسلات رمضان 2024 |المتحدة تكشف عن بوستر "سر إلهي" لـ روجينا

مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك.. اتساع دائرة المشتبه فيهم

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني.. الحلقة 24

موعد عرض مسلسل حدوتة منسية قصته وأبطاله.. الحلقة 14

دراما رمضان 2024 |كريم عبد العزيز يوشك على الانتهاء من تصوير "الحشاشين"

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة