بعد علاقة مشروعة.. ياسر جلال يدخل سباق مسلسلات رمضان 2024 بمسلسل جودر

يُشارك النجم ياسر جلال في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله "جودر" أحد الأعمال الفنية ضمن قائمة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمُنتظر عرضه في رمضان المُقبل 2024، حيثُ يفصلنا أقل من شهر على انطلاق الشهر المبارك.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

ويكثّف أبطال وصُنّاع مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، تصوير مشاهد العمل، والمُتوقع أن يكون مفاجئة للمتابعين، خاصة جمهور الفنان ياسر جلال، والذي حقق مسلسله "علاقة مشروعة" في رمضان الماضي 2023، نجاحًا كبيرًا وجذب الأنظار نحوهُ منذُ الحلقة الأولى له.

وروجت قناة Cbc لمسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

عدد حلقات مسلسل جودر بطولة ياسر جلال

ويأتي مسلسل «جودر» في 15 حلقة ومن المقرر أن يعرض عبر منصة واتش إت، بالإضافة إلى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تغير اسم المسلسل

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل الفنان ياسر جلال، قد أعلنت عن الاسم الجديد «جودر» عبر صفحتها على موقع إنستجرام، الذي يخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2024، بعدما تم تغيير اسمه من "ألف ليلة وليلة".

أحداث مسلسل جودر رمضان 2024

وتدور أحداث مسلسل "جودر" في إطار من الفانتازيا، حول جودر المصري الذي تعقدت حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث أنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى الكنوز الحكيم شمردل الأربعة وتبدأ الصراعات بينهما.

أبطال مسلسل جودر رمضان 2024

ويشارك فى بطولة مسلسل «جودر» كل من المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون.