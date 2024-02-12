مؤلف الموسيقى التصويرية لـ«جودر» و«صيد العقارب»: «انتظروا ملحمتين»

كشف الموسيقار الكبير شادى مؤنس عن تفاصيل توليه تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسلين كبيرين، يعرضان فى الموسم الدرامى الرمضانى المقبل، الأول «جودر.. ألف ليلة وليلة»، للنجم ياسر جلال، والثانى «صيد العقارب» للنجمة غادة عبدالرازق.

وأشاد «مؤنس» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى العملين، وقال: «لم أتردد لحظة فى الموافقة على صنع الموسيقى التصويرية لعملين دفعة واحدة، فى موسم درامى ضخم ينتظره المشاهدون من العام للعام، على الرغم من أنها مسئولية كبيرة، فالموسيقى التصويرية تُستوحى وتتأثر كثيرًا بروح العمل».

وأضاف: «أبذل مجهودًا جبارًا خلال هذه الفترة لصناعة ملحمة موسيقية درامية متفردة قوية لكلا العملين؛ خاصة أننى لمست أن كل عمل منهما مشحون بالثراء الفنى على كل المستويات، بداية من السيناريو المكتوب بحبكة مختلفة، وهذا الثراء متحقق إنتاجيًا، وإخراجيًا بشكل خاص».

وواصل: «الجمهور سيتفاجأ بعمل أسطورى فى (جودر)، وانبهرت من التفاصيل الخاصة والأحداث عند قراءة السيناريو من أجل تأليف الموسيقى بناءً على الطابع العام للعمل، ووجدت نفسى أمام ملحمة درامية مميزة».

وعن نوعية الموسيقى التى يصنعها لـ«جودر»، قال: «الآن لا يمكننى التحدث باستفاضة كى لا أحرق الأحداث، لكننى سأكتفى بقول إن المسلسل يضم مزيجًا بين جميع أنواع الموسيقى، لمواكبة مراحل شخصية العمل الرئيسية، التى يجسدها النجم ياسر جلال، والتى تتنوع بين الشرقية والكلاسيكية والفانتازيا والأوركسترالية مرورًا بالرومانسية».

وعن تجهيزاته وتحضيراته الخاصة لـ«صيد العقارب»، أضاف: «أتوقع أن يكون العمل حصانًا رابحًا فى دراما رمضان، ونقلة للنجمة غادة عبدالرازق التى أتشرف بالتعاون معها للمرة الأولى، فقد وجدت قصة وأحداثًا مبهرة، وانجذبت منذ الوهلة الأولى لكل التفاصيل، ومن ثم بدأت فى وضع الموسيقى التصويرية للعمل، إضافة إلى تتر النهاية».