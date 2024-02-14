الحشاشين وصيد العقارب أبرزها.. قائمة بوسترات وأسماء مسلسلات رمضان 2024 كاملة

في شهر رمضان المبارك، تتجه الأنظار لمتابعة أفضل الأعمال الدرامية ومسلسلات رمضان 2024 التليفزيونية التي تعكس تنوعًا ثقافيًا وترفيهيًا، وفي هذا السياق، تتميز شركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدورها البارز في تقديم وجبة دسمة من الإبداع والتنوع لعشاق الدراما والترفيه.

قائمة مسلسلات رمضان 2024

وتقدم شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية التي تشمل جميع الأذواق والاهتمامات، سواء كانت دراما اجتماعية، أو تاريخية، أو رومانسية، أو ترفيهية، وتضم وجبة رمضان لهذا العام إبداعات مبتكرة وقصصًا مشوقة تجذب المشاهدين وتحتفظ بتفاصيلهم.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" القائمة الكاملة لأسماء مسلسلات رمضان 2024.

الكبير أوى 8

ينضم هذا العمل إلى نوعية المسلسلات الكوميدية الاجتماعية، والجزء الثامن تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، من تأليف مصطفى صقر، وبطولة الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، وحاتم صلاح، وبيومي فؤاد.

صيد العقارب

يندرج مسلسل صيد العقارب تحت نوعية المسلسلات الاجتماعية التشويقية، والذي سيظهر جميع نجومه بشكل جديد ومختلف على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وأبرز أبطاله غادة عبدالرازق، ورياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر.

الحشاشين

ينتمي مسلسل الحشاشين إلى نوعية المسلسلات التاريخية، ليكون هو العمل الأضخم والأكبر في تاريخ الدراما المصرية إلى الآن، تحت قيادة المخرج بيتر ميمي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وأبرز أبطاله كريم عبدالعزيز، منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض.

بيت الرفاعى

ينتمي هذا المسلسل إلى العمل الاجتماعي الأكشن، أبرز أبطاله: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض.

إمبراطورية ميم

يتعاون المؤلف محمد سليمان عبد المالك، والمخرج محمد سلامة والفنان خالد النبوي للمرة الثانية بعد نجاح راجعين ياهوي، لتقديم عمل معالج دراميًا عن رواية الراحل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحت مسمي "إمبراطورية ميم".

حق عرب

يندرج مسلسل حق عرب تحت الأكشن الاجتماعي، ابرز ابطاله أحمد العوضي بمشاركة كل من أحمد محمود عبد الله، والفنان رياض الخولي، والفنانة وفاء عامر، وميرهان حسين، ووليد فواز، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

مسلسل مسار إجبارى

تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان، أبرز أبطاله: الشاب عصام عمر، وأحمد داش، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

مليحة

أبرز أبطاله الفنانة ميرفت أمين ودياب، وأميرة أنور وعدد كبير من النجوم الفلسطينيين والأردنيين، وإخراج عمرو عرفة

لحظة غضب

تأليف: مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ابرز ابطاله صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، عايدة رياض، محمد محمود، عماد رشاد، حنان سليمان.

صدفة

بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، وتأليف: أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

بدون سابق إنذار

يعد مسلسل بدون سابق إنذار من نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ويقدم آسر ياسين وعائشة بن أحمد بشكل جديد، بقيادة المخرج هاني خليفة.

رحيل

تعود الفنانة ياسمين صبري إلى عالم الدراما بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسل "رحيل" الذي ستقدمه ضمن دراما رمضان 2024، وتأليف: محمد عبدالمعطي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة: ياسمين صبري، وأحمد فهمي.

المعلم

تأليف: محمد الشواف، عمرو الدرديرى، وإخراج مرقس عادل، بطولة: مصطفى شعبان سهر الصايغ، منذر رياحنة، هاجر أحمد، محمد العمروسى، انتصار، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم.

عتبات البهجة

يساهم مسلسل عتبات البهجة في عودة النجم الكبير يحيي الفخراني إلى عالم الدراما من جديد، من خلال دوره الجد في هذا العمل الفني، وبطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، سيد رجب، سما إبراهيم، جيهان الشماشرجي، صلاح عبدالله، نور النبوى، دنيا ماهر، مايان السيد.

فراولة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد على، وبطولة: نيللي كريم مصطفى خاطر، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم.

سر إلهي

تأليف أمين جمال، وإخراج رءوف عبدالعزيز، أبرز أبطاله: روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال.

بابا جه

يندرج مسلسل بابا جه تحت نوعية المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، وهو من تأليف: وائل حمدى، إخراج خالد مرعى، أبرز أبطاله: أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا.

جودر

تأليف أنور عبدالمغيث، ومن إخراج إسلام خيري، أبرز أبطاله: ياسر جلال هنادي مهنا، ياسمين رئيس، نور، ياسمين رئيس، وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، محمد التاجي، محمود البزاوي.

محارب

يٌشارك الفنان حسن الرداد هذا العام في مسلسلات رمضان 2024 بهذا العمل الدرامي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل.

بطولة:حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، محمود ياسين جونيور.