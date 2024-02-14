مسلسلات رمضان 2024.. حقيقة مشاركة إيمى سمير غانم فى مسلسل محارب

يستعد حسن الرداد للمشاركة فى السباق الرمضانى 2024 من خلال مسلسل محارب، وتداول بعض الأقاويل أن إيمى سمير غانم مرشحة للعمل فى المسلسل مع زوجها حسن الرداد ضمن دراما رمضان لعام 2024، ولكنها لم تشارك فيه وعند الإعلان عن أبطال المسلسل تم تكذيب مشاركتها.

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وعن أحداث مسلسل محارب 2024 فتدور أحداثه حول محارب في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر خلاله حسن الرداد بدور سائق ميكروباص اسمه عزيز محارب، أصوله صعيدية ويهرب من الثأر، ويمر بالعديد من الأزمات خلال الأحداث.

قصة مسلسل محارب

تتغير حياة عزيز عندما يموت والده ويضطر إلى ترك الدراسة لإعالة أسرته، ووالدته تكشف له سرًّا كبيرًا أن والده كان له ورث ضخم في الصعيد، لكنه كان مطاردًا بسبب ثأر قديم.

عزيز يرث الثأر والخطر من والده دون أن يعرض شيئًا عنه، وبالتالي يضطر إلى إخفاء هويته وحماية أسرته من أعدائه في الصعيد، الثأر كان بسبب عمه الذى كان المسئول عنه، وجعل والده مطلوبًا للقتل. هل سينجح عزيز في الوصول للورثة الكبيرة أم أنه سيكون مهددًا بالثأر؟

أبطال مسلسل محارب

المسلسل الجديد بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في رمضان بموسم 2022، عندما قدم مسلسل بابلو، وشارك به أروى جودة، مصطفى فهمي، هالة فاخر، سلوى عثمان، محمود حجازي، رشوان توفيق، ساندى علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، وكان من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، أما عن الأعمال السينمائية فيلم "بلوموندو" وكان آخر أعمال الفنان حسن الرداد في السينما وحصد إيرادات كبيرة بشباك التذاكر.