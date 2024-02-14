هل يستمر الارتفاع الجنونى فى أسعار الدجاج؟.. اتحاد «منتجى الدواجن» يجيب

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن زيادة أسعار الدواجن ترجع لعدة أسباب منها زيادة الطلب على الدواجن، مما أدى لنقص المعروض، فالدواجن سلعة حية تعتمد على العرض والطلب وليس التخزين، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار اللحوم الحمراء وتراجع أستيراد الأسماك خاصة المجمدة ساعد فى تفاقم الأزمة.

وأضاف "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء نتيجة لزيادة الطلب عليها بعد تراجع واردات اللحوم من السوادن بنسبة 80% نتيجة للنزاعات التي تشهدها البلاد، أيضًا تراجع استيراد اللحوم الحمراء من الهند بنسبة 50% بعد صراعات البحر الأحمر وصعوبة قدوم عدد من الشحنات.

وأشار إلى أن الطلب على الدواجن تزيد بشكل ملحوظ، فهى السلعة الأساسية للمواطن المصري، لافتًا إلى أن تدبير العملة أصبح من أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في مصر الآن.

وأضاف الزيني أن هناك زيادة ستحدث في استهلاك الدواجن خلال شهر رمضان بنسب تصل إلى 35% عن باقي شهور العام، لكن مع توفير الأعلاف بكميات مناسبة للسوق سيزيد حجم الإنتاج، وزيادة الإنتاج ستؤدي إلى تراجع أسعار الدواجن.

وأوضح أن أسباب ارتفاع أسعار الكتكوت خلال الفترة الحالية هو زيادة الطلب مع تراجع الإنتاج، مشيرًا إلى أن خروج عدد من أمهات الدواجن تسسب في تراجع الإنتاج، والكتاكيت أيضا تعتمد على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الطلب على الكتكوت خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة الدورات تزامنًا مع قدوم شهر رمضان المبارك.