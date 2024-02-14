الأربعاء 14 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"أشباه الأسرار".. نيافة الأنبا عمانوئيل يترأس اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي

الأنبا عمانوئيل عياد
الأنبا عمانوئيل عياد

ترأس  نيافة  الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللقاء الشهري للإكليروس الإيبارشي، وذلك بمقر المطرانية بالأقصر.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، حيث تأمل الأب المطران في إنجيل القديس متى ٤: ٢٣-٢٥ حول ثلاث أفعال ليسوع وهي: يعلم، ويبشر، ويشفي. والكاهن الذي يستمد كهنوته من شخص يسوع المسيح، الكاهن الأعظم هو مدعو أن يكون تواصل ليسوع المسيح "مسيح آخر"، فهو معلم بالفعل، والقول، ومبشر بشخص يسوع المسيح، الذي هو رجاء العالم، وهو أيضًا يشفي، فهو طبيب روحي للأنفس.

وعقب الذبيحة الإلهية، وبعد قراءة محضر اللقاء السابق من القمص يؤانس أديب، أعطى القمص يوسف أقلاديوس، اللقاء التكويني حول "أشباه الأسرار"، انطلاقًا من موضوع لقاءات الإكليروس، الذي يدور حول البعد الرعوي للأسرار، ثم أشباه الأسرار، وممارسة هذه الخدمة، والعمل على نهج موحد والخروج بتوصيات ملزمة للجميع.

تضمن الاجتماع أيضًا اللقاء الرعوي، حيث تم تقييم اللقاءات التكوينية خلال إجازة منتصف العام، كما تم الإعلان عن البرامج التكوينية، ومواعيدها  لكافة المراحل بدءً من مرحلة الطفولة، وحتى الشباب، خلال فترة الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى دراسة بعض البرامج التكوينية الأخرى، كذلك يوم الدعوات الإيبارشي يوم الجمعة القادمة، الموافق ١٦ فبراير الجاري.

واختتم اليوم بالاحتفال بأعياد الميلاد، والسيامات الكهنوتية للحاضرين.

 

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك لإكليروس الإيبارشي إيبارشية طيبة

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