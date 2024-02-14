الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى كيرلس الراهب ومتوديوس الأسقف

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

تحيي الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، ذكرى القديس كيرلس الراهب والقديس متوديوس الأسقف.
 

ونستعرض أبرز المعلومات عنه وفقًا  الأب  وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني:-

  • كان كيرلس ومتوديوس أخوان يونانيان كان كلاهما أكاديميين ولاهوتيين ولغويين من الطراز الرفيع، وقد لعبا دورًا رائدًا ورئيسيًا في نشر المسيحية بين سلافيي الدانوب، وبفضل تأثيرهما الكبير في التطور الديني والثقافي للشعوب السلافية عامة دُعيا بلقب «رسل السلافيين». ولدا في بدايات القرن التاسع الميلادي في مدينة تسالونيكي اليونانية.
  • حصل كيرلس في القسطنطينية على ثقافة عالية وصار راهبًا. سافر إلى موراﭬيا، شرقي جمهورية التشيك. مع أخيه متوديوس للتبشير بالإنجيل. اخترعا الأحرف السلاﭬـية التي عرفت بالأحرف "الكريلية" وترجما إلى هذه اللغة الكتاب المقدس والنصوص الليتورجية اللاتينية. وقد أرادا بذلك مساعدة الناس على الصلاة بلغتهم المحلية، فتحملا الكثير من المتاعب بسبب عملهما الرسولي هذا. ساند رسالتهما الأحبار الرومانيون، إذ وافق البابا أدريانس الثاني على استخدام اللغة السلاﭬـية في الصلوات.
  • رقد كيرلس في روما عام 869م. أما متوديوس فقد عين أسقفًا على مدينة سرميوم وتقع في جمهورية صربيا. حيث بشر بالإنجيل بغيرة رسولية كبيرة، وسجن لمدة ثلاث سنوات، ثم حرره البابا يوحنا الثامن. رقد في الرب عام 885م. في مدينة ﭬـليهراد في جمهورية التشيك. 
    والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام وآحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.
وتم ترتيب السنكسار بحسب أيام السنة بحيث كل يوم من ايام السنة يقابله تذكار أو أكثر، لذلك فيتم قراءة السنكسار بشكل يومي في الكنيسة الأرثوذكسية في القداسات لمعرفة سير حياة القديسين والشهداء في الكنسية المسيحية أو المناسبات التي تقابل نفس اليوم.
 

الكنيسة الكاثوليكية الكاثوليكية بمصر القديس كيرلس القديس كيرلس الراهب والقديس متوديوس الأسقف

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