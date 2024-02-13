الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد ترأس البابا تواضروس جلسات المجمع ورسامات الأساقفة

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في الفترة من 6 إلى 9 مارس 2024 جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، على أن يترأس الجلسة الختامية في 9 مارس بمركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

من المقرر وفقًا مصادر كنسية أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا، بالإضافة إلى أنه من المقرر أن يترأس البابا عمل الميرون المقدس في 11 و12 مارس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا في طقس صناعة الميرون المقدس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر وخارجها.

 وعلى الصعيد ذاته، من المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح الاثنين، قداس شم النسيم، في 6 مايو 2024 والذي يأتي تزامنًا مع إتمام طقس لإضافة خميرة زيت الميرون المقدس بدير القديس العظيم الأنبا بيشوي العامر للرهبان اللأقباط اللأرثوذكس بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وكان قد كشف مصدر كنسي، في تصريحات خاصة، آخر مستجدات رسامة الأساقفة الجدد المزمع رسامتهم في مارس المقبل.

وقال المصدر الكنسي، إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار عن الأساقفة أو الرهبان المرشحين على الإيبارشيات الخالية والتي فقدت أساقفتها مثل نجع حمادي أو المنصورة.

البابا تواضروس الثاني جلسات المجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون مركز لوجوس

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