الكنيسة الكاثوليكية تحيي ذكرى القديسة ماري كاترين كاسبر

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر اليوم بذكرى القديسة ماري كاترين كاسبر.



ونستعرض أبرز المعلومات وفقًا للأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني.



ولدت ماري كاترين كاسبر في ٢٨ مايو ١٨٢٠ ، درنباخ ، ألمانيا ، لعائلة مكونة من ثمانية أطفال ، وكانت السابعة بينهم. عائلة من الفلاحين الفقراء . وتم تعميده باسم كاثرين. بسبب الأمراض المتكررة لكاثرين في طفولتها تمكنت من الحصول على قدر بسيط من التعليم ، عند وفاة والدها ، اضطرت عائلة كاثرين التي كانت في الثانية والعشرين من عمرها إلى بيع المنزل والانتقال للإيجار ؛ أُجبرت كاثرين على القيام بأعمال ذليلة ، حتى تلك المتعلقة بتكسير الحجارة لبناء الطرق ، من أجل إعالة أسرتها. وكانت لديها دعوة للتكريس خاصة كعطية من الرب لها .

فتحدثت مع أسقف مدينة ليمورغ عن دعوتها، فأعجب بها الأسقف وراي صدق دعوتها فمنحها لإذن ببناء منزل صغير حيث يمكنها جمع بعض الفتيات اللاتي يشعرن بنفس الدعوة . في النهاية وافق الأسقف وتولت كاترينا البناء ، على الرغم من عدم وجود مال عمليًا ، ولكن بدعم من رجال الرعية.

بعد فترة توقف العمل بسبب الأمطار الغزيرة ؛ فيما بعد ماتت والدة كاثرين وأصيبت هي نفسها بالتيفوس. ومع المثابرة والصلاة العميقة المستمرة لتكمل رسالتها ،لذا في عيد انتقال العذراء عام 1848 ، تمكنت كاثرين ورفاقها من الانتقال إلى المنزل الجديد ، الذي أصبح على الفور مركزًا للأعمال الخيرية لجميع الفقراء في المنطقة.

اجتذبت كاثرين دعوات كثيرة من الفتيات ، فوضع أسقف مدينة ليمورغ القواعد والقوانين المشتركة لحياتهم. اختارت كاثرين اسم الرهبنة قائلة: "نود أن نُدعى الخادمات الفقيرات ليسوع المسيح وأن تكون مريم العذراء شفيعة لنا. و في عام 1851 حصلوا على إذن لتأسيس الرهبنة الناشئة والنذور خلال احتفال يرأسه الأسقف في كنيسة أبرشية ويرجز ، لكن عدد المصلين كان كثيفًا لدرجة أن الأسقف كان عليه أن يترأس القداس في الهواء الطلق. عند استلام الثوب الرهباني ، أخذت كاترينا اسم ماري.

عرفت بشكل عام منذ ذلك الحين باسم الأم ماريا ، وبدأت في إرسال راهباتها في مهمات تمريض وتوفي بعضهن بسبب الوباء. تأسيس بعثات جديدة في القرى المجاورة.وبدات في بناء منازل صغيرة على نفس طراز المنزل الأول كان كل منزل يضم عادة أربع راهبات: اثنتان من الممرضات ، وأحداهما تدير روضة للأطفال ، والرابعة كانت تحرس المنزل ، مع المتقاعدين أو المشردين الذين بقوا هناك. وبدأت هيئات تطلب راهبات للخدمة لديهم. في عام 1853 ، عاش ثمانية عشر طفلاً بلا مأوى داخل الدير الأول وأصبحت الحاجة إلى معلم مؤهل أمراً يائساً. جاء رجل ،يدعى ويليام شوارتز ، ليقدم خدماته ويطلب فقط مكانًا ومأكلًا ، وبالتالي افتتح مدرسة ابتدائية في مايو 1854 كانت استجابة للصلاة التي رفعتها إلى الله.

وفي العام التالي انضم إليهم مدرس آخر ونصح الأسقف الأم ماريا توكل الأولاد إلى إخوة الرحمة في مونتابور.

غادر ويليام شوارتز ليدخل المصلين وأخذ معه الأولاد. وكانت رسالة الراهبات تتمثل في مساعدة الأطفال الفقراء والمتخلى عنهم ورعاية المرضى والمسنين. وأهتمت الأم كاترين بالتكوين الرهباني للمبتدئات الجدد. في عام 1859 ، افتتحت الأم ماريا أول بعثة خارج حدود ألمانيا، في لوتتارادي بهولندا أسست مدرسة ومعهدًا للمعلمين وديراً للمبتدئات ، تبعتها مدارس أخرى في ذلك البلد. في عام 1868 طلب منها أسقف فورت واين بولاية إنديانا أن ترسل بعض الراهبات إلى الولايات المتحدة ومن ثم تم إرسال ثمانية راهبات منهن وأفتتحوا وعملوا في دارًا للأيتام في شيكاغو.

وتم شراء فندق قديم وتم تحويله إلى مستشفى القديس يوسف. بدأت الفتيات الأمريكيات في طلب الانضمام إلى الرهبنة .

وعندما توفيت الأم ماريا في عام 1898 ، كانت الأديرة في الولايات المتحدة بها مائتان وستة وعشرون راهبة.

في عام 1873 ، طلب القس فولك من الأم ماريا مساعدة بعض الراهبات الألمان في رعيتها في الطرف الشرقي من لندن، بدعم من تدخل شخصي من الكاردينال مانينغ - استسلمت.الراهبات بيوت الأخوات المرضى واعتنوا روضة أطفال ومدرسة أبرشية وحتى تم إجلاء الأطفال والراهبات بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى العديد من المؤسسات في إنجلترا ، منذ أوائل السبعينيات ، كان هناك أيضًا افتتاح العديد من البعثات في الهند ، حيث تعتني الأخوات بالمرضى والأيتام وتدير المدارس. كما تم إنشاء مؤسسات حديثة في البرازيل والمكسيك.

وجاءت موافقة الكرسي الرسولي على دساتير الرهبنة في عام 1890م . أصابتها نوبة قلبية في 27 يناير 1898: توفيت في 2 فبراير عام 1898م عند فجر عيد تقدمة يسوع في الهيكل ، بمساعدة بناتها. تم نقل الجثة عام 1950 إلى الدير الأم. إحدى الأخوات الحاضرات ، الأخت أوثيلدي ، تكاد تكون عمياء وتجلس على كرسي متحرك منذ سنوات ، شعرت بأنها نادى بها الأم. وقفت على قدميها، وقد شُفيت تمامًا . وأعلنها طوباوية البابا بولس السادس في 16 ابريل عام 1978م ، واعلن البابا فرانسيس قداستها في 14 أكتوبر 2018 مع ستة مباركة آخرين.