في دير الأنبا بيشوي.. متى يترأس البابا تواضروس صناعة الميرون المقدس؟

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد صناعة الميرون المقدس لعام 2024، والذي يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

موعد طقس صناعة الميرون المقدس

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، طقس صناعة الميرون المقدس في 11 و12 مارس 2024، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون والذي يبدأ بالتزامن مع بداية الصوم الكبير الذي يستمر لمدة 55 يومًا إذ يبدأ في 11 مارس 2024.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، ويترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني منذ توليه السدة المرقسية، إذ أقيم طقس صنع الميرون في عهده 3 مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس عام 2021، ليكون هذا العام هي المرة الرابعة منذ توليه السدة المرقسية.

طريقة عمل الميرون المقدس



ووفقًا لبطريركية الإسكندرية عن طريقة عمل الميرون المقدس، فإنه تضاف الأفاوية أي الأعشاب التي تدخل في عمل الميرون الآتي ذكرها بعد أن تُطْحَن وتنخل جيدا إلي الماء وتنقع، ثم زيت زيتون فلسطيني وتطبخ علي نار هادئة مع التقليب المستمر على أربعة طبخات تستغرق حوالي أسبوع، ثم يبرد ويصفى (مع الاحتفاظ بالتفل).

كما تضاف الدرور (العطور) وبعد أن تمزج تمامًا بالتقليب المستمر فيتكون الميرون، ويعبأ في الأواني، ويضاف زيت الزيتون الفلسطيني إلي التفل الناتج من الأربعة طبخات ويغلى ثم يبرد ويصفى فيتكون زيت الغاليلاون الذي يستخدم في المعمودية أيضا.

مكونات الميرون المقدس

أفاوية ومفردها فوه بضم الفاء وسكون الواو كمثل قولنا قول - أقوال - أقاويل وهي في الاصطلاح الطقسي تعني أصناف التوابل والنباتات العطرية التي تدخل في طبخ زيت الميرون المقدس بواسطة البابا البطريرك وبمشاركة الأباء الأساقفة.

ويتكون الميرون المقدس من مواد عطرية وأفاوى ذكرت معظمها في الكتاب المقدس (سفر الخروج، حيث أمر الله موسى النبي بأن يصنع منها زيت المسحة التي يُسْتَخْدَم في التكريس والتشدين (خر 30: 22-33)). وكانت تُسْتَخْدَم في:

1. المسحة التي كان يُمسح بها الكهنة والملوك والأنبياء.

2. في العطور والأطياب.

3. في الحنوط التي كانت توضع على الموتى قبل تكفينهم.