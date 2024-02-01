الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية الصوم الكبير

كنيسة
كنيسة

يكثر خلال الفترة الحالية البحث عن موعد بدء الصوم الكبير لعام 2024، وذلك عقب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الميلاد المجيد.

إذ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 11 مارس 2024 لمدة 55 يومًا.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في مايو المقبل قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير المعروف بـ«صوم القيامة»، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.

وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

من جهته قال الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، في تصريح خاص سابق لـ«الدستور» إن الصوم هوانقطاع اختياري لوقت محدد عن كل طعام أو شراب، حيث تمتاز فترة الصوم منذ القدم وما زالت حتى يومنا هذا بكثافة روحية وممارسات دينية خاصة وجهد كبير يُقوم المسيحيون حياتهم الروحية.

الصوم الكبير مدته 55 يومًا دعي بالكبير لأنه يحتوي على ثلاثة أصوام هي:
 

1. أسبوع الاستعداد أو بدل السبوت.

2. الأربعين يومًا المقدسة التي صامها الرب يسوع صومًا انقطاعيًا.

3. أسبوع الآلام.

وفي هذا الصوم لا يؤكل السمك الذي يؤكل في الصوم الصغير (صوم الميلاد) وذلك زيادة في التقشف والتذلل أمام الله ونحن نمضي من وراء السيد المسيح مشاركين له في صومه عنا وفي تألمه وموته من أجلنا وهكذا نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.

ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد الذي يحدد في أي سنة من السنين بحسب قاعدة حسابية مضبوطة بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإنما في يوم الأحد التالي له حسب تعاليم كنيسة الإسكندرية والتي تبعها العالم كله في القرون الأولى للمسيحية بحيث لا يأتي المرموز إليه قبل الرمز وبحيث لا نعيد مع اليهود، مع الاحتفاظ بيومي الجمعة لتذكار صلب السيد المسيح والأحد لقيامته.

ولا بد في الصوم من الانقطاع عن الطعام لفترة من الوقت، وفترة الانقطاع هذه تختلف من شخص إلى آخر بحسب درجته الروحية واختلاف الصائمين في سنهم واختلافهم أيضًا في نوعية عملهم ولمن لا يستطيع الانقطاع حتى الساعة الثالثة من النهار فإن فترة الانقطاع تكون حسب إرشاد الأب الكاهن.

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