المطران عطا الله حنا: مأساة غزة المروعة يجب أن تنتهى

قال المطران عطا الله حنا ، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن شعبنا الفلسطيني يمر بمحنة كبيرة في ظل استمرارية الحرب والعدوان الذي يتعرض له أهلنا في غزة وكذلك ما يتعرض له أهلنا في الضفة الغربية وكذلك في مدينة القدس التي يتم التآمر عليها وعلى هويتها وطابعها وتاريخها وتراثها.



وتابع المطران: أن مأساة غزة المروعة لا يمكن وصفها بالكلمات فهناك دماء وأشلاء وآلام وأحزان منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع ولذلك فإننا نطالب وسنبقى نطالب ومعنا كل الأحرار في العالم بضرورة أن تتوقف هذه الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار.



وأوضح أنها مأساة مروعة يجب أن تتوقف سريعا وقد خلف هذا العدوان دمارا هائلا وتشريدا ودماء ودموعا وأحزانا لا يمكن وصفها والحديث عنها بالكلمات.

وأوضح أنه في الأعراف الدولية هنالك حرمة للمستشفيات ولكن يبدو أن الاحتلال لا يحترم شيئا من هذه القيم ومن هذه المبادئ الإنسانية، فاقتحام أحد المستشفيات في جنين واغتيال أشخاص كانوا يعالجون فيه يعتبر عملا إجراميا بكل ما تعنيه الكلمة من معان.



وأوضح المطران عطالله أن اقتحام المستشفيات بهذه الطريقة المروعة وترويع المرضى والعاملين فيه واستهداف عدد من الأشخاص يعتبر عملا منافيا لكل الأعراف والمبادئ.



واختتم: “يبدو أنه في فلسطين كل شيء مستهدف ومستباح وما هو محرم دوليا لا ينطبق على فلسطين فهذا ما تظهره سياسات الاحتلال وممارساته”.