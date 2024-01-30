الأنبا عمانوئيل يفتتح فعاليات اليوم الإيبارشي للمرحلة الإعدادية

افتتح الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اليوم الإيبارشي للمرحلة الإعدادية، وذلك بمقر المطرانية.

يقام اليوم تحت شعار "Peace"، بإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل، بحضور عدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة.

بلغ عدد المشاركين ما يقرب من مائة وثمانين فردًا، حيث دار موضوع اليوم حول الآية القائلة "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام، فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون." ‮‮مت ٥:٩.

تمحورت اللقاءات حول كيفية عيش السلام، بداية من تأمل نص إنجيل القداس لو ١٠: ١-٢٠، حيث تأمل راعي الإيبارشية في الآية القائلة ("وأَيَّ بَيتٍ دَخَلتُم، فقولوا أَوَّلًا: السَّلامُ لهٰذا البَيت." لو ١٠: ٥.

كذلك، أجرى المطران حوارًا مفتوحًا مع الحاضرين، موضحًا لهم كيفية عيش السلام في كافة تعاملاتنا، ومع من حولنا، ثم قدم الأب لوقا عايد، موضوعًا آخر حول هدف اليوم.

وتمت زيارة مقر كاتدرائية أم المعونة الإلهية، للصلاة بها، مصلين جميعًا، من أجل اكتمال هذا الصرح الجليل، ثم تم التقاط الصور التذكارية. واختتم اليوم بزيارة معبد الأقصر.

وكان قد زار الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مركز أورام المنيا، بحضور الأب بولس نصيف، مسؤول مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا، وخدمة نبع الحياة لمرضى الأورام بالإيبارشية.



كان في استقبالهما الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام مركز أورام المنيا، حيث تعرف صاحب النيافة، خلال الزيارة، على كافة الخدمات، التي يقدمها المركز، لخدمة أبناء الصعيد.

وتفقد راعي الإيبارشية أيضًا الأقسام الداخلية التابعة للمركز، مشجعًا المرضى على تحمل الآلم، وقبوله، كما أهداهم بعض الهدايا التذكارية.



وفي نهاية اللقاء، أشاد مطران المنيا للأقباط الكاثوليك بروح المحبة الأخوية، التي تربط فريق العمل الجماعي، بقيادة السيد الدكتور ياسر محمد عبد الجواد، مدير عام المركز، مقدمًا الشكر للعاملين في جميع قطاعات المركز، على حفاوة الاستقبال.