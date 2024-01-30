الأنبا ميخائيل يترأس الاجتماع الشهرى لكهنة قطاع "القبة"

عقد كهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية أمس اجتماعهم الدوري، في كنيسة الشهيد مار جرجس بحمامات القبة بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، الأسقف العام للقطاع.

بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي الذي تولى خدمته نيافة الأنبا ميخائيل، وشاركه الآباء الكهنة.

وعقب القداس بدأت فقرات الاجتماع، واستهلها الآباء الكهنة بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا ميخائيل بحصوله على درجة الدكتوراه من الكلية الإكليريكية، في موضوع بعنوان "الإخلاء الإلهي بين التعليم الكتابي والتقليد الآبائي والليتورجي" تلاه مناقشة بعض الأمور الرعوية التي تخص القطاع، كما تم وضع خطة العمل للعام الجديد، وأكد نيافته ضرورة الاهتمام بصلاة المخدع وتشجيع الشباب والخدام على القراءة، كما شكر الآباء الكهنة لاهتمامهم بمعهد كينونيا الخاص بتعليم الكتاب المقدس، وكذلك المعهد القبطي للدراسات النفسية. لما لهما من دور هام في التوعية والتعليم، وأيضًا الدور المجتمعي الذي يقوم به قطاع "القبة" من خلال مستشفى الحياة بحمامات القبة والمستوصفات الطبية التي تم تأسيسها من خلال بعض المؤسسات التنموية.

"الحدود" في لقاء شباب ثانوي بأسقفية الشباب

وعلى صعيد آخر نظمت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب أمس الأول، لقاءً لشباب ثانوي تحت اسم "كاريزما 9 Out Line" ببيت القديس سمعان الخراز بوادي النطرون.

استهدف اليوم التعرف على كيفية وضع شباب مرحلة ثانوي حدود سليمة في علاقاته وتعاملاته مع الآخرين، واشتمل على فقرات دراسية وترفيهية.

بلغ عدد المشاركين 1200 من شباب ثانوي من القطاعات الرعوية بالقاهرة، إلى جانب عشر إيبارشيات.

وكان قد صلى نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست ڤيرچينيا، القداس الالهي أمس بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس عمود الدين في هاتڤيليد، بولاية بنسلڤانيا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة القس أنطونيوس صليب، كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.