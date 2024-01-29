اليوم.. إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس تبدأ كورس المشورة

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسوان، أنه سيتم عمل كورس الإرشاد الكنسى والمشورة الأسرية للمقبلين على الخطوبة والزواج وذلك لمدة أربعة أيام متتالية إعتبارًا من يوم الخميس الموافق ١٤ / ٠٣/ ٢٠٢٤ م حتى يوم الأحد الموافق ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤م الساعة السادسة مساءًا.

يأتي ذلك بقاعة المطرانية بالدور الأرضى، مؤكدًا أنه على من يرغب في الإشتراك أن يتوجه لمكتب سكرتارية المطرانية أيام الإثنين والجمعة مساءً من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠٢٤م لسحب استمارة الكورس مع إحضار صورة البطاقة الشخصية وتذكية أب الإعتراف.

كورسات المقبلين على الزواج

وتستعد عدد من الكنائس إطلاق دورات المشورة الكنسية، وكورسات المخطوبين والمقبلين على الزواج حديثًا.



وتواصل الكنائس الأرثوذكسية منح المقبلين على الزواج كورسات المشورة الأسرية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد عممت دورات المشورة الأسرية عام 2017؛ وذلك عقب إقرار المجمع المقدس للكنيسه القبطيه الأرثوذكسيه لتطبيقه كشرطا أساسيا والتى لجاءت إليه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحد من حالات الطلاق في المسيحية.

وتهدف كورسات المشورة الأسرية إلى تقديم المفهوم الصحيح لأهداف فترة الخطوبة والزواج والتدريب على مواجهة مشاكل الحياة وكيفية حلها وفهم جيد لنفسية الطرف الآخر والتعامل معه بالإضافة إلى الأعداد النفسي لمرحلة جديدة من جانب المسؤليات والأدوار.

ويشارك في كورسات المشورة الأسرية عدد من الكهنة والأطباء النفسيين والمتخصصين في المشورة الأسرية، والتي تعمل الكنيسة الأرثوذكسية في اختيارهم.

وهى دورات ينظمها معهد المشورة بالمعادي وتخضع لإشراف الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، أو معهد المشورة بالدقى أو الكنائس المختلفة بالإيبارشيات للمخطوبين والمقبلين على الزواج من أجل تعريفهما بأسس الحياة المسيحية.