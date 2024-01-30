الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

متى تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير لعام 2024؟

كنيسة
كنيسة

تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الصوم الكبير، المعروف بـ«صوم القيامة»، في 17 مارس 2024، وينتهى بعيد القيامة المجيد، في مايو 2024.

موعد بدء الكاثوليك الصوم الكبير

وتقيم الكنيسة الكاثوليكية خلال الصوم الكبير صلوات القداس الإلهى بالكنائس والإيبارشيات المختلفة.

من جهته قال الأب جورج جميل راعي كنيسة عذراء السجود في تصريح خاص، سابق لـ «الدستور» إن الصوم هوانقطاع اختياري لوقت محدد عن كل طعام أو شراب، حيث تمتاز فترة الصوم منذ القدم ولا زالت حتى يومنا هذا بكثافة روحية وممارسات دينية خاصة وجهد كبير يُقوم المسيحيون حياتهم الروحية.

وتابع: فكرة أربعين هي أساس فترة الزمن الأربعين الذي بدأت بيوم ثم ثلاثة واسبوع واخيرا وصلت لفترة أربعين يوما  يدوم الصوم أربعين يومًا ولهذا الرقم مدلولاته التربوية والروحية: لقد صام يسوع أربعين يومًا في البرية، يعلمنا من خلالهِ كيفية محاربة التجارب والتغلب عليها، قضى شعب الله أربعين سنة يجابه التجارب في مسيرته التحريرية من العبودية إلى حرية أبناء الله. قضى موسى أربعين يوما على جبل سيناء استعدادًا لتسلم أوامر الله. (خروج24: 18) وصام إيليا أربعين يوما استعدادًا لملاقاة الله. (1ملوك19: 18)

وقال الأب يوحنا زكريا نصرالله، راعي كنيسة السيدة العذراء، جزيرة الخزندارية – طهطا – سوهاج، عبر موقع الكنيسة الكاثوليكية، أنه يتكون الصوم الكبير في حقيقته من ثلاثة أصوام. مجتمعة معا، أولها: الأسبوع الأول، وثانيها: الأربعون المقدسة، وثالثها: أسبوع الآلام.

 الأسبوع الأول

وتابع: اختلف العلماء والباحثون حول سبب إضافة هذا الأسبوع إلى الصوم الأربعيني. فقال البعض إنه أضيف تذكارا لخلاص مؤمني أورشليم بواسطة هرقل، وتبرئة لهذا الملك من قسمه لليهود بعدم قتلهم. وسمي “أسبوع هرقل”، وقال البعض إنه أضيف استعدادا وتأهبا للصوم الأربعيني المقدس ومقدمة له، وسُمي “مقدمة الصوم الأربعيني”، وقال آخرون إنه أضيف لكمال الصوم ثمانية أسابيع، حتى تكون أيام الصوم الفعلي أربعين يوما كاملة، باعتبار كل أسبوع خمسة أيام صوم بعد إسقاط السبت والأحد.

مُضيفًا: أن أسبوع الآلام من أقدم الأصوام المسيحية، عرفته الكنيسة شرقا وغربا منذ القرون الأولى للمسيحية، ورتبته الكنيسة تذكارا لآلام الرب يسوع المسيح المخلصة، ويشهد بضرورة هذا الصوم كل علماء الكنيسة منذ القدم، وتتفق على أهميته الكنائس التقليديـة شرقا وغربا.

الكنيسة الكاثوليكية بمصر الصوم الكبير صوم القيامة موعد بدء الكاثوليك الصوم الكبير الكاثوليك الصوم الكبير

مواد متعلقة

الجمعة.. الأنبا نيقولا يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح للهيكل

إقليم الإسكندرية يحتقل بتنصيب أسقفًا جديدًا لمنطقة جامبيلا

المطران عطا الله حنا: كافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا مآلها الفشل الذريع

قبيل الاحتفال بعيده غدًا.. من هو الأنبا أنطونيوس أب الرهبان؟

اليوم.. إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس تبدأ كورس المشورة

موعد انطلاق صوم يونان النبي 2024 وفقًا للكنيسة الأرثوذكسية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس في بني مزار

البابا شنودة يواجه «الصهاينة» فى معرض الكتاب بـ«إسرائيل والمسلمون والمسيحيون»

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل