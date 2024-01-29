الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة مار جرجس في بني مزار

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

شارك في الصلاة الأب أوغسطينوس سامي، راعي الكنيسة، والأخوات الراهبات، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "صفات صديق العريس: محب ومضحي ويفرح لفرحه".

وعقب الصلاة، التقى الأنبا باسيليوس مسؤولي الأنشطة الرعوية بالكنيسة، حيث استمع إلى آرائهم، ومقترحاتهم، مختتمًا الزيارة ببعض التوصيات الرعوية.



وكان قد ترأَّسَ نيافَةِ الأنبا بولا شفيق، مُطران إيبارشية الإسماعيليّة ومُدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القدّاس الإلهي، والجنّاز، لأجل راحة نفس المُتنيِّح، الأب ميخائيل ثابت، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.



شارك في الصلوات عددٌ مِن الآباء الكهنة بإيبارشيّة الجيزة، وإيبارشيّة الإسماعيليّة، والإيبارشيّة البطريركيّة، كما شارك من الرّهبنة الفرنسيسكانيّة الخادمُ الإقليميّ، الأب مراد مجلّع، وعدد من الآباء الرهبان، وآباء، وشمامسة الكلّيّة الإكليريكيّة.

ونقل صاحِبُ النيافة تعازي غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مقدمًا التعازي إلى نيافة الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الّذي أعاقه سفرُه خارج البلاد عن الحضور.

من هو الأنبا باسيليوس فوزي؟

ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956م أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978م والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي وحصل علي ليسانس الفلسفة واللاهوت وسيم كاهنًا في 28 مارس عام 1980 علي يد الأنبا أنطونيوس نجيب مطران ايبارشية المنيا في كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

وعين راعيًا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعيًا لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.

انتخابه مطرانًا لايبارشية سوهاج

ومنذ عام 1989 عين راعيًا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا ومديرًا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا حتي تم انتخابه من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانًا لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا يوسف ابو الخير.

واعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان انتخاب سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية الأب باسيليوس فوزي يوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2019 وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي سوهاج يوم السبت 3 أغسطس 2019 بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا على يد صاحب الغبطة والقداسة الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكرسي الاسكندري للأقباط الكاثوليك والكردينال الأنبا أنطونيوس نجيب وأصحاب النيافة أعضاء السينودس المقدس للأقباط الكاثوليك والقاصد الرسولي بمصر المونسينيور برونو موزارو.