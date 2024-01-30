الجمعة.. الأنبا نيقولا يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح للهيكل

تحتفل مطرانية طنطا بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل يوم الجمعة 2 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يترأس الصلوات المطران نيقولا متروبوليت طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي لشؤون الطائفة العربية.

- 16 فبراير احتفال الأرثوذكسية به

يذكر أنه تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في شهر فبراير 2024، للاحتفال بعيد دخول السيد المسيح الهيكل، الجمعة 16 فبراير 8 امشير 1740.



ويعد عيد دخول السيد المسيح الهيكل أحد الأعياد السيدية السبعة الصغرى، وتعود قصته إلى أنه في اليوم الأربعين لميلاد السيد المسيح أخذته العذراء مريم ومعها يوسف النجار، وذهبا به إلى الهيكل لكي يقدِّما عنه الذبيحة المطلوبة حسب مقدرتهما.

وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان، وكان بارًا تقيًا، وعندما دخلا بالطفل ليصنعا له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه وبارك قائلًا: "الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام".

طقس العيد



وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن بخصوص الطقس الكنسي لعيد دخول المسيح للهيكل إذا وقع العيد في صوم نينوي أو في الصوم الكبير أو يوم أحد تقرأ فصول العيد.

وأضاف: "تعمل الدورة بعد إنجيل القداس ويلف الإنجيل بستر حرير أبيض ويزف 3 مرات في الهيكل".

- الأعياد السيدية

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل عام بـ14 عيدًا سيديًا، أي تخص السيد المسيح وحياته، ولسهولة تصنيفها تم تقسيمها إلى 7 أعياد كبيرة، و7 أعياد صغيرة.

وتشمل الـ7 أعياد الكبيرة: «البشارة 29 برمهات، وعيد الميلاد والذي يحل في 7 يناير من كل عام، وعيد الغطاس والذي يحل في 19 يناير من كل عام، وعيد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وعيد القيامة الأحد الثامن من الصوم الكبير، والصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة».