الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقفا المحرق وبني سويف يترأسان قداس عيد نياحة العذراء مريم

الأنبا بيجول والأنبا
الأنبا بيجول والأنبا غبريال

ترأس الأنبا غبريال، أسقف بني سويف، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس دير العذراء مريم والمعروف بالمٌحرق بأسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، قداس عيد نياحة السيدة العذراء مريم، جاء ذلك بمشاركة مجموعة من الآباء رهبان الدير.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ذكرى نياحة السيدة العذراء مريم، وبخلاف جميع القديسين الذين تخصص الكنيسة لكل واحد منهم يومًا أو اثنين لذكراهم على مدار العام، تنفرد العذراء مريم بأكثر من ذكرى نظرًا لمكانتها العالية والمهمة كوالدة للسيد المسيح الذي -بحسب العقيدة المسيحية- الإله الكلمة المتجسد، ومن الأعياد الخاصة بالعذراء مريم.


عيد البشارة بميلاد السيدة العذراء

يوم 7 مسري في الشهور القبطية والموافق يوم 13 أغسطس تقريبًا في الأشهر الميلادية، وهذا اليوم تذكار ببشارة الملاك لأباها وأمها يواقيم وحنة بميلاد مريم، ففرحا بذلك، ونذراها للرب.

عيد ميلاد العذراء

أول بشنس الموافق 9 مايو.

عيد دخولها الهيكل

3 كيهك الموافق يوم 13 ديسمبر، وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعبد في الهيكل في الدار المخصصة للعذارى.

شهر كيهك

خصصت الكنيسة صلوات للعذراء مريم وتماجيد على مدار شهر كيهك الموافق الفترة التي تقع بين ثلث شهر ديسمبر إلى 7 يناير وهو الوقت السابق لعيد الميلاد المجيد وتذكارها للتأكيد على أنها شريكة في قصة الميلاد العظيم بل وأحد الشخصيات المحورية في هذه المعجزة. 

عيد نياحة العذراء

21 طوبة الموافق يوم 29 أو 30 يناير، وتذكر فيه الكنيسة أيضًا المعجزات التي تمت في ذلك اليوم. 

العيد الشهري للعذراء مريم

21 من كل شهر قبطي، تذكارًا لنياحتها في 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا.

عيد صعود جسدها إلى السماء

16 مسرى، الذي يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء الشهير لمدة 15 يومًا.

الأنبا غبريال أسقف بني سويف الانبا بيجول أسقف ورئيس دير العذراء بالم حرق عيد نياحة السيدة العذراء مريم

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