الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة تنظم مؤتمرًا لطلاب الإعدادية

كنيسة
كنيسة

نظمت لجنة خدمة إعدادي بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، في الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ يناير الجاري، مؤتمرًا يحمل اسم "فور باي فور" في بيت مفرح القلوب للمؤتمرات بفايد، ضمن فعاليات مهرجان learn to earn.


واختار المنظمون الآية "أَحْمَدُكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي قَدِ امْتَزْتُ عَجَبًا. عَجِيبَةٌ هِيَ أَعْمَالُكَ، وَنَفْسِي تَعْرِفُ ذلِكَ يَقِينًا." (مز ١٣٩: ١٤)، لتكون شعارًا للمؤتمر.


شارك في المؤتمر ٩٦ شاب وشابة، و١٧ خادم من ١٧ كنيسة من كنائس الإيبارشية، وتضمن دراسة أنماط الشخصية الأربعة والتعرف على نقاط القوة والضعف في كل شخصية وكيفية التعامل معها، ودراسة كتاب ومجموعات عمل تخص نمو الشخصية وتطويرها.


وبلغ عدد المشاركين في مهرجان learn to earn أكثر من ١٢٥٠ شاب وشابة من أبناء الإيبارشية و٢٥٥ خادم وخادمة.

"نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية".. مؤتمر بإيبارشية طهطا


وكانت قد نظمت إيبارشية طهطا وجهينة مؤتمرًا لتوعية مجمع الآباء الكهنة والخدام وكل شعب الإيبارشية بأهمية الصحة النفسية تحت عنوان "نحو مجتمع فاهم السلامة النفسية"، في الفترة من الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين من يناير الجاري، في قاعة السيدة العذراء بطهطا، بحضور نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية. 


وحاضر في المؤتمر الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة سابقًا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للصحة النفسية، والأستاذ الدكتور ماجد عزمي استشاري الطب النفسي، وناقشا مع الحضور الأمور والمشاكل النفسية وكيفية اكتشافها وعلاجها. 


وزار نيافة الأنبا إشعياء والدكتورة نبيلة مستشفى الطب النفسي بسوهاج لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى ومتعافي الإدمان.
 

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، ذكرى نياحة السيدة العذراء مريم، وبخلاف جميع القديسين الذين تخصص الكنيسة لكل واحد منهم يومًا أو اثنين لذكراهم على مدار العام، تنفرد العذراء مريم بأكثر من ذكرى نظرًا لمكانتها العالية والمهمة كوالدة للسيد المسيح الذي -بحسب العقيدة المسيحية- الإله الكلمة المتجسد، ومن الأعياد الخاصة بالعذراء مريم.

لجنة خدمة إعدادي بإيبارشية المعادي والبساتين بيت مفرح خدمة إعدادى مهرجان learn to earn

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