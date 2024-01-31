الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: القدس مدينة إيماننا وحاضنة أهم مقدساتنا

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، صباح هذا اليوم، وفدا كنسيا من سويسرا، في كنيسة القيامة، مقدما لهم شرحا تفصيليا عن تاريخ هذا المكان المقدس وعراقة الحضور المسيحي في هذه البقعة المباركة من العالم.

وطالب أعضاء الوفد، بضرورة التحرك نصرة لشعبنا الفلسطيني ومطالبة بأن تتوقف الحرب الدائرة في غزة والتي أدت إلى كثير من المآسي الإنسانية، ومن يدفعون فاتورة هذه الحرب هم المدنيون وخاصة شريحة الأطفال.

أضاف: “نحن سعداء بلقائكم في مدينة القدس وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث وحاضنة أهم المقدسات المسيحية والإسلامية، لا سيما كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وهي المدينة التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم الروحية والوطنية وحاضنة أهم مقدساتهم، ونحن يهمنا كثيرا أن يسمع الصوت المسيحي في عالمنا المنادي بالعدالة والحرية والكرامة لشعبنا الفلسطيني، ويحق للفلسطينيين جميعا أن يعيشوا بسلام وحرية في وطنهم مثل باقي شعوب العالم بعيدا عن ممارسات وسياسات الاحتلال الذي يستهدف شعبنا في كافة تفاصيل حياته".

استطرد: “فلنتوحد جميعا في مناشدتنا ومطالبتنا بأن يتوقف العدوان على غزة وكذلك في دفاعنا عن القدس فالقدس مدينة إيماننا واستهدافها هو استهداف للقيم الروحية والإنسانية والتاريخية والحضارية النبيلة”.

لفت إلى أن استهداف القدس ومحاولة تزوير تاريخها وطمس معالمها وتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني فيها يجب أن يحظى باهتمام العالم المسيحي، وخاصة أن مدينة القدس فيها أهم المقدسات والمعالم المسيحية وهي تعتبر القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين في هذا العالم.

قدم حنا تقريرا تفصيليا للوفد عن ممارسات وسياسات الاحتلال في القدس وخاصة تلك التي تستهدف الحضور المسيحي والأوقاف المسيحية، كما تحدث عن الموقف المسيحي الرسمي من الحرب وضرورة أن يكون هنالك تحرك عالمي لوقف هذه المأساة الإنسانية.

المطران عطا الله حنا كنيسة القيامة مدينة القدس المدينة المقدسة للفلسطينيين

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