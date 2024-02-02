الكنيسة الأرثوذكسية تنظم لقاء خاص لخدام دشنا عن سر التوبة والاعتراف

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا من الفعاليات والأنشطة عقب احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد.

ونظمت إيبارشية دشنا لقاءً خاصًا لخدام وخادمات التربية الكنسية بالإيبارشية تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف"، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا تكلا مطران الإيبارشية.

بجانب صلاة القداس الإلهي ألقى نيافته كلمة بعنوان "سر التوبة والاعتراف"، كما أجاب على أسئلة المشاركين في ندوة مفتوحة معهم.

تدشين أواني خدمة في كنيسة الأنبا أنطونيوس بمطاي



وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف مطاي وتوابعها، صباح أول أمس، عشية والقداس الإلهي بكنيسة القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بعزبة فانا التابعة للإيبارشية وذلك تذكارًا لنياحة القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان، وخلاله دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها، وفي السياق ذاته عمد نيافته طفل من أبناء الكنيسة.



جدير بالذكر أنه يبدأ الصوم الكبير وفقًا للكنيسة الأرثوذكسية، الإثنين الموافق 11مارس 2024، الصوم الكبير، الذى يستمر لمدة ٥٥ يومًا، وينتهى بـ«عيد القيامة»، الذى يحل فى 4 مايو 2024.

ويبدأ الصوم الكبير بـ«أسبوع الاستعداد»، ويختتم بـ«أسبوع الآلام». وأضافت الكنيسة أسبوعًا ثامنًا سُمى بـ«أسبوع هرقل»، فصار الصوم الكبير ٨ أسابيع شاملة «أسبوع الآلام».

ويعتبر الأقباط أيام الصوم الكبير «أقدس أيام السنة»، ويطلقون عليه اسم «صوم سيدى»، لأن المسيح صامه بنفسه، لذا يعتبر صومًا من الدرجة الأولى.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لإقامة طقس عمل زيت الميرون المقدس، والذي يترأس صناعته البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وليكون صنعه في عام 2024 هي المرة الحادية والأربعون في تاريخها، والرابعة في عهد البابا تواضروس الثاني، منذ توليه السدة المرقسية، إذ أقيم طقس صنع الميرون في عهده ثلاثة مرات سابقة عام 2014، 2017، ومارس المقبل عام 2021، ليكون هذا العام الرابع منذ توليه.