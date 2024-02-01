الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس أساقفة سبسطية: نرفض ظاهرة استغلال أهلنا فى غزة من قِبل التجار

عطالله حنا
عطالله حنا

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس،  في حديث إذاعي صباح اليوم، إن هناك ظاهرة في غاية الخطورة يجب الحديث عنها وبوضوح حتى وإن كنا ما زلنا في ظل الحرب وتداعياتها وآلامها وما تخلفه من معاناة وأحزان ودماء، وهي ما يتعرض له أهلنا في غزة من ابتزاز في لقمة عيشهم وحتى في الخيم التي يستعملونها، فبات أهل غزة لقمة سائغة لجشع التجار الذين انعدمت عندهم القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية، فباتوا يستغلون أهل غزة ويبيعونهم المؤن بأسعار تكاد تكون أغلى من أي مكان آخر.

اتقوا الله وعاملوا أهل غزة

وتابع المطران "عطاالله" في بيان له،  لهؤلاء التجار أقول اتقوا الله وعاملوا أهل غزة برأفة فنحن في حالة حرب ولا تكونوا تجارًا للحرب ولا يجوز أن يعامل المواطنون في غزة بهذه القسوة، فكفانا ما حل بنا بسبب هذا العدوان، فلا تستغلوا المواطنين ولا تبتزوهم في لقمة عيشهم ومائهم وطعامهم وما يحتاجونه.

 وأضاف البعض يقول بأنه ليس هذا هو الوقت المناسب لطرح هذا الموضوع في ظل الحرب وأنا بدوري أقول بأن هذا الموضوع إذا لم يطرح اليوم فمتى سيطرح، فهذه الظاهرة المأساوية يجب أن تتوقف سريعًا فأهل غزة يعيشون المعاناة ما بين تشريد وتدمير وحرب ما زالت مستعرة، وكذلك طمع هؤلاء التجار وأنا طبعًا هنا لا أعمم بل أتحدث عن شريحة يمكن وصفها بتجار الموت والذين يستغلون معاناة أهل غزة من أجل ربح مجبول بالدمار والآلام والمعاناة.

 إسرائيل تسعى لتكريس فصل الضفة عن غزة سياسيًا وجغرافيًا

ولفت أن إسرائيل تسعى لتكريس فصل الضفة عن غزة سياسيًا وجغرافيًا ويجب العمل على إفشال هذا المخطط، مختتمًا كان الله في عون أهلنا في غزة الذين يتضورون جوعًا بسبب الحرب وبسبب استغلالهم من قبل هؤلاء التجار ناهيك عن أولئك الذين يسرقون المؤن والمساعدات التي تصل إلى غزة.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطالله غزة

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