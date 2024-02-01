البابا تواضروس يلتقي أعضاء لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الخميس، أعضاء لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، وذلك في إطار اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة المجمعية للعلاقات العامة لأعضاء لجان العلاقات العامة بإيبارشيات الكرازة المرقسية، وهو اللقاء الذي بدأت أعماله صباح اليوم في المركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وألقى قداسة البابا كلمة رحب في بدايتها بالمشاركين في اللقاء، مشيدًا بدورهم في خدمة الوطن.

ثم تحدث عن مصر الوطن، مشيرًا إلى مقولة العالم الدكتور جمال حمدان: "مصر وطن فريد أبوه التاريخ وأمه الجغرافيا، لم ينقسم ولم يندمج".

وأعلن قداسته عن إضافة باب جديد في مجلة الكرازة اعتبارًا من عام ٢٠٢٤ يحمل اسم "حدث من مئة عام" وهو باب يبرز المشاركات الوطنية للكنيسة من مئة عام.

وأكد قداسة البابا على أن الكنيسة لها ثلاث سمات، هي:

- السمة الروحية: ومن خلالها تخدم أبناءها لتصل بهم إلى السماء، وهذه هي السمة الأساسية والدور الأهم للكنيسة.

- السمة المجتمعية: أي أن تخدم مجتمعها بكل أشكال الخدمة.

- السمة الوطنية: أي أنها مسؤولة - من جهتها - عن صيانة الوطن.

وشدد قداسته على أن دور لجنة العلاقات العامة دور وطني وليس سياسي.

وعقب انتهاء الكلمة أجاب على أسئلة الحضور.

وكرم قداسة البابا في الختام الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء اللجنة المجمعية للعلاقات العامة، وقدم هدايا تذكارية لجميع المشاركين في اللقاء.

ـ البابا يفتتح مبنى "منارة العالم"

وكان قد افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الخميس، مركز "منارة العالم" التابع للديوان البابوي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تفقد قداسة البابا مقر المركز بمشتملاته، وألقى كلمة أشاد فيها بمركز "منارة العالم" وما سيقدمه من إضافة لشباب كنيستنا، وبجهود المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في القاهرة والسيد مدحت فاروق المشرف على المركز، كما كرَّم قداسته كل من كان له تعب في تأسيس وإنشاء المركز.

ويعد "منارة العالم" مركزًا مخصصًا لخدمة شباب وشابات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف تدريبهم وتمكينهم للاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم الإبداعية في إنتاج محتوى مسيحي مؤثر وجذاب بلغات متنوعة على الإنترنت، يلبي احتياجاتهم الروحية والاجتماعية والمهنية، بالتعاون مع الخدام والخادمات المهتمين بخدمة الشباب على مستوى الكرازة المرقسية.

حيث يقدم "منارة العالم" خدمات متنوعة، منها:

- دراسة الكتاب المقدس والعلوم الكنسية وفقًا لتعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- اكتشاف مواهب ومهارات الشباب.

والشابات والاستفادة منها في إنتاج محتوى مرئي ومسموع جذاب ومؤثر يتفق مع تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- تقديم تدريبات مهنية لتمكين الشباب والشابات من الحصول على فرص عمل مناسبة.

- تقديم تدريبات لإنتاج محتوى مرئي ومسموع بالاشتراك مع الخبراء في هذا المجال.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الخدمة.

ويتكون مبناه من ثلاثة طوابق، حيث يحوي الطابق الأول:قاعة متعددة الأغراض، والطابق الثاني ستوديو صوت وثلاث قاعات تدريب وثلاثة ستوديوهات تصوير، بينما يحتوي الطابق الثالث على مكان للاجتماعات وكافيتريا.

لقاء البابا مع اللجنة العلاقات العامة

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