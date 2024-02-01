الأنبا عمانوئيل يلتقي بشبيبة المرحلة الثانوية ضمن فعاليات اليوم الإيبارشي

التقى الأنبا عمانوئيل مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، معىىشبيبة المرحلة الثانوية بفاعليات اليوم الإيبارشي

جاء ذلك بقيادة وإشراف الأب ملاك ناجي، والأب ماركو ميخائيل ومشاركة وحضور عدد من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وأعضاء اللجنة المنظمة.

فعاليات اليوم الايبارشي للمرحلة الثانوية تحت شعار "السلام"

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الايبارشي للمرحلة الثانوية تحت شعار " السلام- Peace". وكان عدد الحضور ما يقرب من 150 مشتركا بمقر المطرانية. موضوع اليوم "طوبى لِلسَّاعينَ إِلى السَّلام، فإِنَّهم أَبناءَ اللهِ يُدعَون." ‮‮مت ٥:٩.

تمحورت اللقاءات حول كيفية عيش السلام بداية من تأمل نص انجيل القداس من القديس لوقا ١٢: ٣٢-٤٤، حيث كانت عظة وتأمل راعي الإيبارشية حول نص الاية "لا تَخَفْ أَيُّها القَطيعُ الصَّغير، فقد حَسُنَ لدى أَبيكم أَن يُنعِمَ عَليكُم بِالمَلَكوت."١٢: ٣٢.

بعد الترحيب من نيافته بجميع المشتركين دار حوار أبوي معهم، حول ما هي الأشياء التي تخيفهم وتفقدهم السلام مشددًا علي تجنبها لنمتلك السلام بلا خوف من ملك السلام في كافة تعاملاتنا ومع من حولنا.

قبول التحديات والتمسك بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة

وكان اللقاء الثاني حول ذات الموضوع مقدم من الأب لوقا عايد حول المحفزات التي نحن مدعوون لاكتشافها بداخلنا لترافق مسيرة حياتنا الروحية والعملية لقبول التحديات والتمسك بتعاليم الكتاب المقدس والكنيسة.

دار أيضًا حوار مفتوح بين الأب ملاك ناجي والشبيبة المشتركين حول بعض النقاط الهامة والتي يفضّلونها لتقدم لهم في المؤتمر الصيفي بخلاف بعض الفقرات المختلفة من تسبيح وأنشطة شبابية.